Xiaomi Mi 9 Pro 5G Satış Rekorları Kırıyor!

13 Eylül’de Xiaomi, Xiaomi Mi 9 Pro 5G ve Xiaomi Mi Mix Alpha konsept telefonunu tanıttı. Tanıtılan telefonun ilki Mi 9 Pro 5G bugün Çin’de ilk kez satışa sunuldu. 5G destekli amiral gemisi sadece 2 dakikada tükendi.
Mi 9 Pro 5G, bugün Çin’deki Jingdong Mall alışveriş merkezinde saat 10:00’da kullanıcılara sunuldu. Mi 9 Pro 5G’nin JD listesinin ekran görüntüsü, telefonun sadece 2 dakika sonra tükendiğini gösteriyor. Bu durum telefonun oldukça iyi bir izlenim bıraktığı anlamına geliyor.
Sonuçta, 518 dolarlık başlangıç fiyatı ile, Çin’deki en uygun 5G akıllı telefon. iQOO Pro 5G akıllı telefonundan 14 dolar daha ucuz. Xiaomi Mi 9 Pro 5G, iç pazarda dört model halinde geliyor. 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama varyantları sırasıyla 532 dolar olarak fiyatlandırılmıştır.
12 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 512 GB depolama sürümleri sırasıyla 574 Dolar ve 602 Dolardır. Dream White ve Titanium Black, Mi 9 Pro 5G alıcıları için iki renk seçeneğidir.
Xiaomi Mi 9 Pro 5G, bu yıl Şubat ayında açıklanan Snapdragon 855 destekli Xiaomi Mi 9 amiral gemisi telefonunun yükseltimiş bir sürümü. Mi 9 Pro 5G, 6,4 inç S-AMOLED ekranını destekleyen fullHD+ çözünürlük ile donatılmıştır.