Xiaomi Mi 9 Pro 5G Satış Rekorları Kırıyor!

13 Eylül’de Xiaomi, Xiaomi Mi 9 Pro 5G ve Xiaomi Mi Mix Alpha konsept telefonunu tanıttı. Tanıtılan telefonun ilki Mi 9 Pro 5G bugün Çin’de ilk kez satışa sunuldu. 5G destekli amiral gemisi sadece 2 dakikada tükendi.

Mi 9 Pro 5G, bugün Çin’deki Jingdong Mall alışveriş merkezinde saat 10:00’da kullanıcılara sunuldu. Mi 9 Pro 5G’nin JD listesinin ekran görüntüsü, telefonun sadece 2 dakika sonra tükendiğini gösteriyor. Bu durum telefonun oldukça iyi bir izlenim bıraktığı anlamına geliyor.

Sonuçta, 518 dolarlık başlangıç ​​fiyatı ile, Çin’deki en uygun 5G akıllı telefon. iQOO Pro 5G akıllı telefonundan 14 dolar daha ucuz. Xiaomi Mi 9 Pro 5G, iç pazarda dört model halinde geliyor. 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama varyantları sırasıyla 532 dolar olarak fiyatlandırılmıştır.

12 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 512 GB depolama sürümleri sırasıyla 574 Dolar ve 602 Dolardır. Dream White ve Titanium Black, Mi 9 Pro 5G alıcıları için iki renk seçeneğidir.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G, bu yıl Şubat ayında açıklanan Snapdragon 855 destekli Xiaomi Mi 9 amiral gemisi telefonunun yükseltimiş bir sürümü. Mi 9 Pro 5G, 6,4 inç S-AMOLED ekranını destekleyen fullHD+ çözünürlük ile donatılmıştır.