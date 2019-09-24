Xiaomi Mi 9 Pro 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

En ucuz 5G destekli telefon olan Xiaomi Mi 9 Pro 5G, birçok premium özelliğe sahip...

Bugün Çin’de düzenlediği bir etkinlikte Xiaomi, Xiaomi Mi 9 Pro 5G ve Mi Mix Alpha akıllı telefonlarını tanıttı. Çinli üretici aynı zamanda MIUI 11 güncellemesini de sundu. 520 dolar fiyat etiketi ile Xiaomi Mi 9 Pro, Çin’deki en ucuz 5G telefon olarak geldi.

Mi 9 Pro 5G’nin heyecan verici özelliklerinden bazıları arasında Snapdragon 855 Plus yonga seti, 30W kablosuz şarj ve üçlü kamera kurulumunu içeriyor. Tasarım açısından Xiaomi Mi 9 Pro 5G, bu yıl Şubat ayında açıklanan Xiaomi Mi 9 ile benzerlik gösteriyor.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G, nokta çentikli FullHD+ 6.39 inç Süper AMOLED ekrana sahip. 19.5:9 en boy oranı olan %90.7 ekran/gövde oranı sunuyor. Ekran içi parmak izi sensörü ile donatılmıştır. 2.96GHz Snapdragon 855 Plus yonga seti ile destekleniyor. 12GB RAM‘e kadar bellek seçeneği var. 512 GB’a kadar dahili depolama sunar.

Mi 9 Pro, 45W şarj cihazı ile tam doluluk oranına 48 dakikada dolum sağlıyor. Üstelik 40W kablolu şarj desteği ile birlikte gelen 4.000mAh bir bataryaya sahiptir. Mi 9 Pro 5G ayrıca 30W kablosuz şarjı ve 10W ters şarjı destekler. Mi 9 Pro 5G’yi 30W kablosuz şarjla tamamen şarj etmek için 69 dakikaya ihtiyacınız var.

Telefon buhar odası sıvı soğutma teknolojisi ile donatılmıştır. Mi 9 Pro 5G, Mi 9 ile aynı kameralara sahip. 20 megapiksellik selfie kamerası ve Sony IMX586 48 megapiksel + 12 megapiksel telefoto + 16 megapiksel ultra gemiş açılı üçlü kamera kurulumunu bünyesinde barındırıyor.

MIUI 11 tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkacak. En son Xiao AI 3.0 ses asistanıyla birlikte geliyor. 3.5mm ses girişi bulunmuyor. Son olarak, akıllı telefonun 4G sürümü yok.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G Fiyatı

8 GB RAM + 128 GB depolama – 520 Dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama – 555 Dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama – 517 Dolar

12 GB RAM + 512 GB depolama – 665 Dolar

Renk Seçenekleri: Dream White ve Titanium Black

Mi 9 Pro 5G’nin ön satışları bugün Çin’de başlıyor ve 27 Eylül’de saat 10: 00’da piyasaya çıkacak.