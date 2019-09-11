Xiaomi Mi 9 Pro 5G ve Mi MIX 4 Özellikleri Sızdırıldı!

Xiaomi'nin yaklaşan amiral gemileri hakkında çeşitli sızıntılar devam ediyor...

Yazar
Muhammed Arslan
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Xiaomi Mi 9 Pro 5G ve Mi MIX 4 Özellikleri Sızdırıldı!

Xiaomi’den yeni iki ürün sitenin ürün tanıtım sayfasında yerini aldı. Bunlar yaklaşmakta olan iki akıllı telefonu ortaya çıkarıyor – Mi 9 Pro 5G ve Mi MIX 4. Şirket telefonun tanıtım tarihini henüz açıklamadı.

Raporlar, tanıtım etkinliğinin 24 Eylül’de gerçekleşebileceğini gösteriyor. Xiaomi, resmi olarak şirketin ikinci 5G akıllı telefonunu – Mi 9 Pro 5G’nin 30W Süper Hızlı Kablosuz Şarj desteğiyle birlikte geleceğini açıkladı.

Akıllı telefon, zaten 6.39 inçlik bir ekranla gelecek. 12GB RAM ve 512GB dahili depolama birimiyle bir araya gelen Snapdragon 855 Plus yonga seti ile güçleniyor. Bu TENAA tarafından onaylandı. Ayrıca cihaz 4.000mAh batarya ile geliyor.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G ve Mi MIX 4 Özellikleri Sızdırıldı!

Öte yandan, Mi MIX 4 yeni “şelale ekran” ile gelecek. Bu, Vivo‘nun yaklaşmakta olan Vivo NEX 3′ü için benimsediğiyle aynı. Ayrıca, telefonun ekranının 90Hz yenileme hızı ile geleceği de doğrulandı.

Kamera gelince, akıllı telefon arkasında 100 megapiksel kamera sensörü olacak. Xiaomi daha önce Samsung’un 100MP kamera sensörüne sahip yeni bir akıllı telefonu piyasaya süreceğini açıklamıştı. Şimdi bu akıllı telefon yaklaşmakta olan amiral gemisi Mi MIX 4 gibi görünüyor.

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