Xiaomi Mi 9 SE Yarın Piyasaya Sürülüyor!

Xiaomi, kısa bir süre önce Mi 9 serisini tanıttı. Beklenildiği gibi yeni Xiaomi telefonlar ön siparişlerinde bile satış rekorları kırdı. Şirket, Xiaomi Mi 9 SE akıllı telefonunu ise çevrimdışı pazarlara ilk defa yarın Çin’de göndermeye başlayacak.

Mi 9 SE amiral gemisi, 20 Şubat’ta düzenlenen bir etkinlikte Xiaomi Mi 9 ve Mi 9 Explorer Edition ile birlikte duyuruldu. Tanıtılmasından kısa bir süre öncesinde ise Xiaomi Ürün Direktörü Wang Teng Thomas, Xiaomi Mi 9 SE’nin birkaç ana özelliğini de vurguladı.

Telefonun satış noktası söz konusu olduğunda, Xiaomi Mi 9 SE bir amiral gemisi olacak. Xiaomi Mi 9 SE, Mi 9 gibi aynı holografik kaplama tasarımına sahip. Sony IMX586 48 megapiksel birincil sensörü barındıran, üçlü kamera kurulumu Mi 9’daki ile aynı. Bunlara ek olarak ön kısmında da 20 megapiksel selfie kamerası var.

Ayrıca Mi 9 SE’de de beşinci nesil ekran içi parmak izi okuyucu desteği bulunuyor. Mi 9 ve Mi 9 SE, S-AMOLED ekran destekli aynı fullHD+ çözünürlüğe sahip. Xiaomi Mi 9 SE’de 5.97 inç S-AMOLED ekran var. Snapdragon 712 yonga setini ilk taşıyan telefon. Üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Telefon 18W hızlı şarj için destek taşıyan 3.070mAh bataryaya sahip.

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Xiaomi Mi 9 SE iki farklı bellek sürümü var. Mi 9 SE’nin 6GB RAM + 64GB depolama ve 6GB RAM + 128GB depolama sürümleri sırasıyla 299 dolar ve 344 dolar olarak fiyat etiketi taşıyor.