Xiaomi Mi 9 - Şubatta Tanıtılabilir!

Xiaomi Başkanı Lin Bin ve CEO’su Lei Jun, sürekli olarak Weibo’da “9120” sayısını kullanarak bir süredir paylaşımlarda bulundular. Buna ek olarak ise Xiaomi’nin Ürün müdürü Tang Weng Thomas’ın “9102 yılı Mi 9 olacak (çevrilmiş metin)” diyen Weibo paylaşımı, Mi akıllı telefonunun 19 Şubat’ta çıkacağına dair söylentilere yol açtı.

Xiaomi CEO’su Lei Jun, yeni bir Weibo mesajını, bilinmeyen bir Mi cihazı aracılığıyla yayınladı. Bu da Mi 9’u tanıtmak sayılı günler kaldığının bir göstergesi olabilir. Aynı zamanda, sızan Mi 9 haberleri şimdi Weibo’da oldukça fazla yer kaplıyor.

Ancak ortak nokta, ne tanıtım tarihini ne de başka bir açıklayı ortaya çıkarmadı. Sadece sızan posterler Xiaomi Mi 9’un temel özelliklerini ortaya koyuyor.

Aşağıdaki posterler, Xiaomi Mi 9’un üçlü arka kamera kurulumu ile geleceğini gösteriyor. Ayrıca, bir ekran içi parmak izi sensörü ile donatılmış olacak. Bu ayın başlarında Lei Jun, Mi 9’un daha hızlı şarj teknolojisi ile donatılacağını söylemişti.

Önceki sızıntılara göre ise Xiaomi Mi 9’un 6.4 inç AMOLED ekrana sahip olduğu ifade edilmişti. Snapdragon 855 ve 6GB RAM telefona güç verecek. 3.500mAh bataryanın olacağı tahmin arasında.