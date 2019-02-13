Xiaomi Mi 9 Tanıtım Tarihi ve Posterleri Yayınlandı!

Dün, Xiaomi resmi Weibo hesabıyla ilgili bir görüntü paylaştı. Görüntü de yarın birçok kişinin Mi 9 ile ilgili olduğuna inandığı bir akıllı telefon ile ilgili önemli bir duyuru yapacağını ifade etti. Bu gün ise bomba gibi bir haber gün yüzüne çıktı.

Şirketin bu gün yayınladığı posterler, 20 Şubat’ta bir akıllı telefon için bir açılış etkinliğine ev sahipliği yapacağını ortaya çıkardı. Xiaomi ayrıca, bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu olan Xiaomi Mi 9‘u piyasaya süreceğini de doğruladı.

Xiaomi yöneticileri, yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonun sadece performans açısından güçlü olmayacak. Aynı zamanda şimdiye dek Xiaomi’nin en iyi görünümlü akıllı telefonu olduğunu öne sürdüler.

Telefonun teknik özelliklerine kısaca göz atacak olursak, önceki raporlar Xiaomi Mi 9’un Qualcomm’un Snapdragon 855 sekiz çekirdekli yonga seti tarafından çalıştırılacağını gösteriyor.

Tanıtım posterlerine göre ise, Xiaomi Mi 9’un üçlü kurulumu dikey olarak yerleştirilecek. En üstte yer alan kamera biraz farklı renge sahip. LED ışığa benziyor, ancak renkli bir cam parçası da olabilir.

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Kurulum ayrıca, kameraların altına yerleştirilmiş bir LED flaş da içeriyor. Sağ taraf ses kontrol tuşları ve güç tuşuna ev sahipliği yaparken, sol tarafta fiziksel bir düğme daha yer alıyor. Bunun da Xiaomi’nin akıllı asistanı Xiaoai için bir düğme olması olması muhtemel.