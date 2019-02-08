Son yayınlanan söylentilere göre Xiaomi, Xiaomi Mi 9 amiral gemisini tanıtmak için hazırlıklar yapmaya başladı. Son raporlar, şirketin arka tarafında üçlü arka kurulumu bulunan ilk telefon olabileceğini ortaya koydu.

Bu gün yayınlanan bir yayına göre ise, Xiaomi’nin Ürün Müdürü Tang Weng Thomas, Xiaomi Mi 6 modelinin tasarımını oluşturan kişinin, Mi 9 cihazının tasarımında da çalıştığını açıkladı.

2017 yılında piyasaya sürülen Xiaomi Mi 6, yüksek kaliteli akıllı telefonların zamanında 16:9 en boy oranı ile geldi. Cam kaplamaya sahip bir şekilde tasarlanan akıllı telefon, Xiaomi hayranları ve eleştirmenleri tarafından oldukça hoş karşılandı.

Çinli üretici 2018’de Xiaomi Mi 7 akıllı telefonunu piyasaya sürmedi. Bunun yerine, Xiaomi Mi 8 modelin Mi 6’nın yükseltilmiş bir modeli olarak piyasaya sürdü. Ancak Mi 8’in tasarımı, aynı kitle tarafından çentikli bir ekrana sahip olduğu için iyi karşılanmadı.

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Şayet Mi 6 tasarımına benzer şekilde gelirse, Xiaomi Mi 9 modeli de oldukça güzel görünümlü bir akıllı telefon olabileceği düşünülüyor. Geçen haftalarda müdür Thomas’ın, Weibo’da olduğu iddia edilen Xiaomi Mi 9’un bir görüntüsünü paylaştığı ifade edilmişti.

Ancak paylaşımdan kısa bir süre sonra hemen silindi. Cam kaplamalı olan akıllı telefon, dikey olarak düzenlenmiş üçlü kamera modülüne sahipti. Akıllı telefonun hakkında söylentilerin giderek artması, tanıtımının yaklaştığı anlamına gelebilir.