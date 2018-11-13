Xiaomi, akıllı telefon serilerinde sunduğu farklı özelliklerle kendisini kanıtlamayı başardı. Markanın ardı ardına tanıtımını yaptığı yeni seri akıllı telefonlar bir yana, amiral gemisi modelleri için de kısa süre sonra yenileme yapılması bekleniyor. Bu serilerden bir tanesi de Xiaomi Mi 9 akıllı telefonları olacak.

Bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon modeli olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz yeni seri, başta tasarımı ve sonrasında teknik özellikleriyle bir hayli ses getirecek gibi duruyor. Paylaşılan son konsept görüntüleri ve teknik özellik raporları ise merakla beklenen amiral gemisi serisi hakkında önemli bilgileri ortaya çıkarmış oldu.

Xiaomi Mi 9 Nasıl Bir Telefon Olacak?

Yeni akıllı telefonun başta tasarım kısmının değişmesi bekleniyor. Bu modelle beraber kızaklı akıllı telefon tasarıma geçiş yapan marka geri adım atmış olacak. En azından bu modelde kızaklı ön kamera sistemi kullanılmayacak. Bunun yerine çentikli ekrana yer verildiğini göreceğiz. Çentik kısmında ise tek bir öne kameranın bulunacağını görüyoruz.

Ön kısımda oldukça geniş bir ekran alanı ve oldukça dar bir çentik alanına yer verdiğini göreceğimiz akıllı telefon, arka kısımda ise üç arka kamerayla beraber gelecek. Üst üste sıralı olan çift arka kameranın hemen alt kısmında üçüncü bir kamera yer alacak. Bunun dışında ekran kısmında ise ekrana gömülü parmak izi sensörlerine yer verildiğini göreceğiz. Hem ekran kısmında hem de arka kapak tasarımı kısmında dikkat çeken tasarım değişiklikleri söz konusu olacak.

Diğer yandan telefonların 6.4 inçlik bir ekran paneli kullandığı görülecek. Yenilenmiş ekran panellerinde AMOLED ekran teknolojisine yer verildiğini ve Xiaomi Mi 9 için ekranda parmak izi sensörü okuma özelliğinin sunulduğunu göreceğiz.

İşlemci kısmında ise resmi olmamakla beraber Snapdragon 8150 yani Snapdragon 855 serisinin kullanılacağından söz ediliyor. Fakat işlemcilerin ne kadar güçlü olacağı ve tam olarak özelliklerinin neler olacağı konusunda kesin bilgilerimiz yok. Yine bu konuda da Qualcomm tarafından yapılacak olan tanıtımı beklemek gerekecek.

Hızlı şarj desteğinin de öne çıkmasının beklendiği Xiaomi Mi 9 akıllı telefonların 6-8-10 GB olmak üzere 3 farklı RAM bellek seçeneği sunacağı da bir başka bilgi. Tüm bu özelliklerle beraber yeni serinin ne zaman tanıtılacağı konusunda bir bilgi ise bulunmuyor. 48 MP ana kamerasının yanında 2 arka kamera gibi artılarla beraber yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 9 modellerinin tanıtım tarihi belli olduğu zaman detaylardan söz edeceğiz.