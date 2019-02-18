Xiaomi Mi 9 ve Mi 9 Explorer Fiyatı Sızdırıldı!

Xiaomi Mi 9 ile ilgili tüm detaylar neredeyse gün yüzüne çıktı. Sadece cihazın fiyatı hakkında resmi bir bilgi söz konusu değildi. Zaten Xiaomi bunu zaten açıklasaydı, 20 Şubat’taki tanıtım etkinliğine bile gerek kalmayacaktı.

Ancak telefonun fiyatı konusunda resmi olmayan bir sızıntı kısa bir süre önce yayınlandı. Twitter üzerinden paylaşılan bir görüntü Mi 9 ve Mi 9 Explorer Edition’ın fiyatını ortaya çıkardı.

Resimde dört arka kamerası ve şeffaf arka kaplaması olan Mi 9 Explorer sürümü gösteriliyor. Mi 9’un kablosuz şarjı desteklediğini zaten biliyoruz ve şimdi Mi 9 Explorer Edition’ın da desteklediğini onaylamak mümkün. Muhtemelen her iki telefonun da Mi Mix 3 gibi kablosuz bir şarj cihazıyla gönderilecek.

Paylaşılan twitter kaynağında yapılan kabaca çeviri, 48MP birincil kamerası, holografik çift katmanlı kaplaması, Mi 8 modelinden %40 daha ince olan alt çerçevesi ve dört kameralı gibi Explorer sürümünün bazı özelliklerini gün yüzüne çıkarıyor.

Metinden önceki son satırda birincil kamerayı ve diğer sensörlerin işlevlerini yazmışlardır. Mi 9 modelinde bulunan 2x optik zoom, 16MP ultra geniş açılı lens ile 12MP telefoto lens olduğunu biliyoruz. Exlorer sürümünde ise dördüncü bir lens bulunuyor. Yukarıda ki resme dikkatli bakınıldığında periskop lensi görünmektedir.

Aralık ayında, Xiaomi’nin 2019’da daha iyi zoom yapmak için periskop lensli telefonları tanıtacağına dair söylentiler vardı. Xiaomi Mi 9 ve Mi Mix 4 bu özelliğin bulunacağı ile iki telefondu. Şayet durum o şekilde değerlendirilirse periskop lens yanlış olmaz.

Son olarak fiyatlara geldiğimiz de standart Mi 9 fiyatı 516 dolar ve Mi 9 Explorer fiyatı 885 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Zaten iki gün önce Xiaomi çene kalınlığı bu kadar ince olan 600 dolar civarında başka bir telefon olmadığını iddia etmişti. Fakat Explorer sürümü bir Xiaomi telefonu için oldukça pahalı.