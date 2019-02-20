Xiaomi Mi 9 ve Mi 9 Transparent Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Uzun süredir beklenilen Xiaomi‘nin yeni ürünleri, bugün düzenlenen bir etkinlikte nihayet duyuruldu. Tabi ki en çok dikkati yeni amiral gemileri çekti. Tanıtılan yeni amiral gemileri Mi 9 ve Mi 9 Transparent oldu.

Her iki telefon da teknik özellikleri açısından hayal kırıklığına uğratmadı. Fiyatları da genel olarak beklenildiği gibi oldu. Aşağıda akıllı telefonların genel olarak özelliklerini görebilirsiniz.

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9, selfie kamerasına ev sahipliği yapan su damlası çentikli 6.39 inç büyüklüğünde 2340×1080 AMOLED ekrana sahip. Birkaç gün önce bildirildiği gibi, ekran Samsung tarafından sağlandı. Koruma olarak da ekran Gorilla Glass 6 ile kaplanmıştır.

Donanım ve bellek açısından Mi 9, Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga setine ve 6GB RAM ve 128GB depolama alanına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca 128GB depolama alanlı 8GB RAM sürümü de var.

Mi 9 modeli, Xiaomi’nin üçlü kamera kurulumu bulunan ilk telefonudur. Çevresindeki holografik halka bulunan en tepedeki kamera, aslında telefoto lenstir. f/2.2 diyafram açıklığına ve 2x optik zoom‘a sahip 12 MP Samsung ISOCELL S5K3M5 sensörüdür. Sensörün altında ise lazer odaklama modülü var.

Bir sonraki sensör ana kameradır. 6P lensli 48MP Sony IMX586 sensördür ve f/1.75 diyafram açıklığına ev sahipliği yapıyor. Geniş açılı fotoğraflar ve makro çekimler için 16MP Sony IMX481 sensör de var. Bu, f/2.2 diyafram açıklığına sahip ve 117 derecelik görüş açısı sunuyor. Her üç sensör de safir camla kaplı.

Selfie kamerası 20MP bir sensördür. Aynı zamanda Mi 9, 960fps yavaş çekim kaydedebilir. AR destekli avatarlar üretebilir ve TicTok ile entegrasyon gibi birçok mod içermektedir.

Xiaomi Mi 9 Donanım Özellikleri ve Performans

Xiaomi ayrıca, etkinlikte telefonun DxOMark puanını da açıkladı. Mi 9 video kaydında 99 puan aldı ve şu an video kaydı için en iyi telefon olmayı başardı. Genel DxOMark puanı 107 olup, Huawei Mate 20 Pro ve Huawei P20 Pro modelini geride bıraktı.

Mi 9, önceki nesilden %25 daha hızlı olan bir ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip. Daha hızlı işlem hızı, özel bir AI düğmesi, Bluetooth 5.0, çift frekanslı GPS, IR bağlantı noktası ve bir USB Type-C bağlantı noktası var.

Aynı zamanda yüz kilidini de destekler.Telefon, Xiaomi’nin 27W hızlı şarjı için destek veren 3.300mAh batarya ile geliyor. 30 dakika içinde %0’dan %70’e kadar şarj etmenize olanak sağlayacak.

Xiaomi ayrıca Quick Charge 4+ ‘u da desteklediğini söyledi. Hızlı şarj teknolojisi, TÜV Rheinland tarafından güvenli olarak onaylanmıştır. Mi 9, MIUI 10 tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile gelecek.

Mi 9 Transparent Sürümü

Mi 9 Transparent sürümü, 12GB RAM ve 256GB depolama alanıyla birlikte gelecek. Birincil 48MP kamerası da diyafram büyüklüğü f/1.47 değerinde olacak ve 7P lense ev sahipliği yapacak. Mi 9’un aksine, oldukça muhteşem bir şeffaf gövdeye sahiptir.

Xiaomi Mi 9 ve Mi 9 Transparent Fiyatı

Xiaomi Mi 9;

6GB + 128GB sürümü için 447 Dolar,

8GB + 128GB sürümü için 491 Dolar,

12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı olan Mi 9 Transparent ise 595 dolar.

Telefonların bu akşam ön siparişleri başlıyor. 26 Şubat’ta ise mağazalardaki yerini alacak.