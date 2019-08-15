Xiaomi Mi 9S 5G Yakın Zamanda Tanıtılabilir!

Bu yılın başlarında, Xiaomi ilk 5G akıllı telefon olarak Xiaomi Mi MIX 3 5G‘yi piyasaya sürmüştü. Bugün şirket, üç gerekli sertifikayı alan ikinci 5G amiral gemisi telefonunu piyasaya sürmeye hazırlandığını onayladı.

Son raporlara göre, şirketin en yeni 5G destekli amiral gemisinin Xiaomi Mi 9S 5G isminde olacağı ve ikinci bir 5G amiral gemisi akıllı telefonu olarak piyasada yer edineceği iddia ediliyor. Çin’de bir akıllı telefonun resmi olması için üç sertifika alması gerekiyor.

3C sertifikası, telekomünikasyon ekipmanı erişim ağı ve radyo iletim ekipmanı modelinden onayları içeriyor. Şimdi açıklanmayan 5G akıllı telefon onay aldı ve kısmen Çin’de resmiyet kazandı.

Model numarası M1908F1XE olan bir Xiaomi telefonu yakın zamanda 3C ve TENAA sertifikalandırma kuruluşlarının veritabanında tespit edildi. 3C sertifikası, 45W hızlı şarj cihazı ile donatılacak olan bir 5G akıllı telefon olduğunu ortaya koyarken, TENAA listesi temel özelliklerini açıkladı.

M1908F1XE telefonun TENAA sertifikası, FullHD+ çözünürlük desteği bulunan sahip 6,39 inç AMOLED ekrana sahip olduğunu gösterdi. 2.96GHz sekiz-çekirdekli işlemci içeren Snapdragon 855 Plus yonga seti cihaza 12 GB RAM ile güç veriyor. Telefon 512 GB’a kadar depolama alanıyla gelebilir.