Xiaomi Mi 9T Pro Çıkış Tarihi ve Fiyatı Açıklandı!

Planlandığı gibi, Xiaomi Mi 9T Pro akıllı telefon resmen Avrupa’da piyasaya sürüldü. Şimdi İtalya, Fransa ve İspanya‘daki resmi Xiaomi web sitelerinde listelenmiştir. Ayrıca Amazon Almanya’da da yer edindi.

Bilmeyenler için kısaca açıklayalım. Xiaomi Mi 9T Pro, Çin ve Hindistan gibi pazarlarda bulunan Redmi K20 Pro akıllı telefonun yeniden markalanmış bir versiyonudur.

Telefonun Amazon Almanya listesi, 6GB RAM + 64GB depolama ve 6GB RAM + 128GB depolama sürümlerinin sırasıyla 323 Avro ve 354 Avro olduğunu gösteriyor. Ayrıca yalnızca Glacier Blue ve Carbon Black renklerinde listelenmiştir.

İtalya ve Fransa‘da, mobil cihaz 6GB RAM + 128GB depolama modeli için 449 avro olarak fiyatlandırılıyor. Bu pazarlar akıllı telefonu Black Carbon, Glacier Blue ve Flame Red renklerinde aldı. Fransa ayrıca 429 Euro‘luk fiyat etiketiyle 6GB RAM + 64GB depolama türünü aldı.

Polonya ve İspanya‘da, Xiaomi Mi 9T Pro, 399 avroya mal olan ve her üç renkte gelen 6 GB RAM + 64 GB depolama modelinde geliyor. Almanya, Fransa, Polonya ve İspanya’da satın alınabilir. İtalya‘da ön siparişleri 26 Ağustos’ta başlayacak ve satışının 2 Eylül’de başlaması bekleniyor.