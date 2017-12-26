Xiaomi Mi A1, Android 7.1.2 Nougat ile bu yılın başlarında piyasaya sunuldu. Cihaz stok Android ile birlikte geliyor ve Android One programının bir parçası, gelişmekte olan pazarlara uygun cihaz getirmek için bir inisiyatif.

Bu ayın başlarında, Xiaomi, dünyanın dört bir yanındaki Xiaomi Mi A1 kullanıcılarına sunulmadan önce şirketin güncellemeyi sonuçlandırmasına yardımcı olmak için Android 8.0 Oreo beta test programını başlattı.

Yeni bir rapora göre, Mi A1 için en son Android 8.0 Oreo beta, hızlı şarj desteği ile birlikte en önemli yenilikleri getiriyor. Kullanıcılar bu özelliği kullanmak için hızlı bir şarj alabilirler. Rapora göre, telefon iki saatlik şarj süresine kıyasla 92 dakika içinde tam şarj oluyor.

Raporda ayrıca, beta sürümünün de uygulama yükleme süreleri geliştirildiğinden ve daha yumuşak animasyonlar ve kamera iyileştirmeleri sunulduğundan bahsediliyor. Otomatik doldurma desteği, resim içinde resim özellikleri, yenilenmiş ayarlar, performans iyileştirmeleri ve daha pek çok şeyi içeren, her zamanki Android 8.0 Oreo özellikleri mevcut.

Şirket, güncellemenin yıl sonuna kadar kullanıma sunulacağına söz verdi; bu nedenle, önümüzdeki birkaç gün içinde cihazınızda OTA bildirimine dikkat edin.