Bir Pixel 2 kadar maliyeti olmayan saf bir Android telefonu ister misiniz? Xiaomi‘nin Mi A1 ile katıldığı andan itibaren Android One‘da bir canlanma görüyor. Telefon, Xiaomi’nin normal modellerinden biraz farklı ama MI arayüzüne itiraz edenler için mükemmeldir.

Ve şimdi telefon Avrupa’da ortaya çıkmaya başladı. Zaten Hollanda’da 260 € fiyatla satışa sunulmuştu. Yunanistan’da da var ve fiyatı 284 €. Polonya’da 300 € fiyatla bu telefonu almak mümkün.

İspanya’da, telefonlar daha ucuz ve sadece 228 €. Ancak telefonlar önümüzdeki hafta gelecek. Aynı zaman aralığında telefon, Macaristan’da 75.000 RUB ( yaklaşık 240 €) ve Rusya için 19.000 RUB (yaklaşık 280 €) karşılığında piyasaya çıkacak.

Bulgaristan’da 12 Ekim’de ve BGN 550 (yaklaşık 280 €) fiyatla satışa sunulacak. İtalya’da hala çok daha ucuz ve € 220. Fakat 15 Ekim’de dağıtıma başlayacak. Ardından, gönderilerin 19 Ekim’de 6.700 CZK (yaklaşık 260 €) fiyatla başlayacağı Çek Cumhuriyeti var. Türkiye şimdilik listede yok.