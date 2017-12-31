Xiaomi Mi A1 Oreo Güncellemesi Sonunda Yayınlandı

Bugün Xiaomi Mi A1 Oreo Güncellemesi nihayet yayınlandı. Hindistan’daki kullanıcılar için aktif edildiğini bildiren çok sayıda rapor kullanıcılardan geldi.

Bu güncelleme dün Xiaomi Hindistan twitter hesabından açıklanmıştır. Kısa sürede de dağıtımına başlandı. Ülkemizde de ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

Güncelleme 1GB’dan fazla bir boyuta sahip. Bu yüzden oldukça büyük bir güncelleme olacağını söyleyebiliriz. Aralık güvenlik güncelleştirmeleri de bu güncelleme paketi ile birlikte getirilmiş.

Ayrıca firmanın bu güncelleme ile daha önceki beta yapılarda da mevcut olan hızlı şarj desteğini getirdiği kullanıcılar tarafından gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Güncelleme yapan kullanıcılar daha açık bir arayüz rengini, bildirim noktalarını, otomatik doldurma uygulamalarını, Gece Işığı modunu ve diğer yeni Oreo özelliklerini içerdiğini söylüyorlar.

Aşağıdaki yorumlar bölümümüzden güncellemeyi aldığınızda dikkat çekici yeni özellikler veya birtakım hatalar ile karşılaşırsanız bizlerle paylaşabilirsiniz.