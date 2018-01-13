Xiaomi Mi A1 Oreo Güncellemesini Geri Çekti!

2017 yılının son gününde Xiaomi müşterileri için Xiaomi Mi A1 Oreo güncellemesi yayınlamıştı. Akıllı telefonu kullananlara hoş bir hediye getirmişti. Çünkü cihaz üreticisi vaat ettiği Android 8.0 Oreo güncellemesini dağıtmaya başlamıştı. Ne yazık ki bu güncelleme bir süre önce Xiaomi tarafından ilan edilmiş resmi yayın tarihi için acele edilmiş gibi görünüyor.

Şimdi Xiaomi, Android 8.0 Oreo’ya güncellenen Mi A1 sahiplerinin yaşadığı pek çok sorun nedeniyle bu güncellemeyi geri çekti. Yaşanılan ciddi performans hataları düzeltilene kadar kullanıma sunmayacaklarını açıkladılar.

Xiaomi Mi A1 kullanıcılarının güncelleme sonrasında kamera, arama, parmak izi tarayıcısı ve pil ömrü gibi birçok sorunu bildirdikleri görülüyor.

En sinir bozucu şey ise yanıt vermeyi bırakan ve çalışmayan arama uygulaması oldu. Neyse ki Xiaomi, arama uygulamasından sorumlu JIO şirketi hatayı çözene kadar geçici çözüm yollandığını açıkladı.

Xiaomi Bluetooth etkin olduğunda pilin hızlıca bitmesi sorunu ya da çalışmayan parmak izi tarayıcısı gibi sorunlarını bir an önce çözmelidir. Android 8.0 Oreo‘yu yayınlamadan önce Xiaomi şirketinin düzeltmesi gereken birçok sorunu var. Ne diyelim kolay gelsin, umarım bir daha aceleci davranmazlar.