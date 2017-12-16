Xiaomi, geçtiğimiz aylarda Android One kayıtlı olan yeni bir akıllı telefon modelinin tanıtımını gerçekleştirmişti. Marka tarafından yapılan açıklama sonrasında Android One programına dahil olan ilk telefon Mi A1 modeli olarak tanıtılmıştı. Eylül ayı gibi tanıtımı yapılan yeni seri akıllı telefonların, sadece One projesi bile epey bir ses getirmesini sağlamıştı. Söz konusu akıllı telefonların satışa çıkmasının ardından ise şimdilerde de özel versiyonların tanıtımı yapıldı. Bu kez Xiaomi Mi A1 Special Edition adı ile yeni bir seri daha tanıtıldı.

Xiaomi Mi A1 Special Edition Nasıl Tasarıma Sahip?

Telefonun tasarımından söz ederek işe başlayalım. Xiaomi Mi A1 Special Edition versiyonunda genel olarak bir tasarım farkı söz konusu değil. Yine arka kısımda konumlandırılmış olan çift kamera ve hemen yanında yer alan flaş ışığı dikkatimizi çekiyor. Bunun yanı sıra kameranın alt bölümünde ise parmak izi sensörleri yer alıyor.

Xiaomi Mi A1 Special Edition versiyonunun tasarım kısmında en büyük farkı ise renk seçeneği. Öyle ki bu versiyonla beraber seriye kırmızı renk seçenekleri de dahil edilmiş oldu. Bunun dışında tasarım birebir aynı olarak karşımıza çıkıyor. Tasarım kısmında değişiklik yok demek daha doğru olacaktır.

Xiaomi Mi A1 Special Edition Teknik Özellikler

Tasarım kısmında yeni renk seçeneği dışında ana seriden farkı olmayan bu modelin, teknik özellikler kısmında da bir değişiklik yok. Yani bu seriyi Plus model olarak düşünmemek gerekiyor. Fakat yine de merak eden kullanıcılar için özellikleri bir kez daha hatırlatalım.

Xiaomi Mi A1 Special Edition ekran kısmında yine 5.5 inç kullanımı yapan bir model. Tamamen LCD panele sahip olan serinin, çözünürlük bölümünde ise 1080p çözünürlük değeri sunduğunu görüyoruz. Full HD çözünürlük değeriyle beraber 5.5 inç ekran boyutunun oldukça iyi bir görüntü kalitesi sunduğunu da belirtelim. Ana modelde de bunu zaten deneyimlemiştik.

Teknik özellikler kısmında ise orta segment akıllı telefon serilerinde kullanılan özelliklere yer verilmiş durumda. Snapdragon 625 işlemcilerini kullanan ana modelde olduğu gibi aynı işlemcilere yer veren Xiaomi Mi A1 Special Edition, grafik birimi kısmında da Adreno 506 grafik sürücüsünü sunmakta. Orta segment için ideal olan özellikleri yükselten ise RAM bellek seviyesi.

Telefonların RAM bellek seviyesinin 4 GB olduğu açıklanmış durumda. Ana modelde yapılan testlere göre bu sistem özellikleri oldukça başarılı değerler elde edilmesini sağlıyor. 12 MP arka kamerası ve 3080 mAh değerinde bataryaların kullanımına devam edildiği Xiaomi Mi A1 Special Edition akıllı telefonlarının ise fiyat kısmında 228 dolar seçeneğiyle geldiğini göreceğiz. Bu modeli almak isteyen kullanıcılar içinde yeni seri akıllı telefonların ay içerisinde satışa çıkacağını eklemek gerekiyor. Kısacası farklı bir tema ile yeni modeli görmüş olacağız.