Xiaomi’nin en çok satan uygun fiyatlı modellerinden biri olan Xiaomi Mi A2, dünya genelinde bir hayli ilgi gördü. Telefonların hem yeni nesil tasarım sunması hem sistem özelliklerinin oldukça başarılı olması hem de yeni modellerin fiyatlarının rakiplerine göre çok daha uygun olması, Xiaomi Mi A2 serisini bir hayli sevdirdi.

Tabii ki tüm bu ayrıcalıkların yanında, yeni modellerin güncelleme artısını da unutmamak gerekiyor. Fakat son güncellemeden sonra bazı sıkıntılar gündeme gelmiş durumda. Bu kadar iyi satan bir cihaz için pek beklenmedik bir sorun olsa da Xiaomi Mi A2 şu sıralar batarya sorunuyla gündemde.

Xiaomi Mi A2 Sorununun Nedeni Belli Mi?

Sorunun nedeni konusunda net bir bilgi yok ancak sorunun ne olduğundan söz edebiliriz. Yaşanan sorunda kullanıcıların bataryada çabuk tükenme sıkıntısıyla karşı karşıya kaldıkları belirtiliyor. Piller tam dolu olsa bile, kullanıcıların sadece dakikalar içerisinde pil tükenme sorunuyla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

Sorunun nedeni konusunda ise dediğimiz gibi kesin bir bilgi yok. Ancak çok fazla tahmin var. Xiaomi Mi A2 batarya sorunu için en çok üzerinde durulan neden ise bütün işlemcilerin eş zamanlı olarak tam güçle çalışması. İşlemcilerin aşırı güç ihtiyacı nedeniyle pillerin çok kısa bir süre içerisinde tükendiği belirtiliyor.

İşlem gücünde yaşanan bu sorunun nedeninin ne olduğu konusunda ise yine birçok tahmin var. Bazı kullanıcılar işlemcilerin bu şekilde çalışmasının nedeninin parmak izi sensörleri olduğunu söylüyor. Buna karşın kimi kullanıcılar ise mevcut Google servislerinin soruna neden olduğu üzerinde durmakta. Her iki iddianın da bağlandığı sonuç aynı. Çözüm olarak şu an için kesin bir şey yok.

Telefonları belli aralıklarla kapatıp açmanın soruna çözüm olabileceğinden söz ediliyor ancak kalıcı bir çözüm önerisi gelmiş değil. Kalıcı bir çözüm için muhtemelen Xiaomi tarafından yeni bir güncelleme yayınlanmasını beklemek gerekiyor. Sorunun çözümü için bir açıklama geldiği zaman ya da bir güncelleme yayınlandığı zaman sitemizde yer vereceğiz. Xiaomi Mi A2 konusunda şu an için bir açıklama bulunmuyor.