Xiaomi Mi A2 Hafıza Sorunu!

Popüler bir forum sitesi olan Reddit son zamanlarda Xiaomi Mi A2 modeli hakkında şikayetlerle doluyor. Telefonun uygulama önbelleklerini yavaş boşaltmasının yanı sıra dahili hafızasındaki dosyaları aktarırken de yavaş olduğu ifade ediliyor.

Kullanıcılardan gelen şikayetler çok fazla olduğu için araştırılması gereken bir sorun olarak Xiaomi tarafından kabul edildi.

Söz konusu sorun Xiaomi Mi A2’nin dahili belleğinin okuma ve yazma hızlarından kaynaklanıyor. Kullanıcılar, bu durumun çok yavaş olduğunu ve bundan kaynaklı olarak da önemli bir ölçüde telefonda kasmaların yaşandığını ifade ediyorlar.

Örnek verecek olursak telefonunuzda büyük bir dosyayı taşımaya kalktığınız telefon bellekten önce boyutu yazılmış hafızadan alır sonrasında okuyarak hedef noktaya bırakır. Okuma ve yazma hızı yavaş olduğu için bu da cihazın donmasına neden olur. Bunların yanı sıra bazı kullanıcılar bir uygulamanın 50MB’den fazla olan önbelleğini temizlediklerinde, cihazın kullanılmayacak bir noktaya gelerek kararsız bir hal aldığını da belirtmişlerdir.

Diğer şikayetler arasında USB bağlantısı üzerinden aktarım hızının sadece 700Kbps‘lik bir aktarım hızında gerçekleştiği yer almaktadır.

Kullanıcı şikayetleri ile ilgili en ilginç olan şey, oyun oynamanın yada normal olarak telefonu kullanmanın Xiaomi Mi A2’nin performansını etkilememektedir. Ancak bir çıkarımda bulunmamız gerekirse oyun, dosya sisteminde ilerleme ve yazma bilgilerini kaydetmeye çalıştığında cihaz yavaşlayabilir ve kararsız hale gelir.

Sorun şimdilik sadece 4GB RAM ve 64GB depolama alanı olan Mi A2 modelleriyle sınırlı gibi görünüyor. Ancak yakın sürede bu duruma ait bir güncellemenin geleceği düşünülmektedir.