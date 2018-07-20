Resmi tanıtımını görmemiş olsak da Xiaomi markasının en çok beklenen akıllı telefon serisi olacarak öne çıkan Xiaomi Mi A2 ve Mi A2 Lite modellerine ilgi oldukça yüksek. Markanın uygun fiyatlı olarak sunmasını beklediğimiz yeni modellerin, nasıl özelliklere sahip olacağı konusunda da şu ana kadar birçok bilgiyi elde etmeyi başardık.

Telefonların tasarımından teknik özelliklerine kadar hemen her detayın paylaşılmasının ardından, yeni modellerin ne zaman satışa çıkacağını merakla beklemeye başlamıştık. Şimdi ise bu modeller için sürpriz bir haber ortaya çıktı ve yeni seri belli mağazalarda ön siparişe açıldı. Böylelikle fiyatlarda belli oldu.

Xiaomi Mi A2 ve Mi A2 Lite Fiyatları Nasıl Olacak?

Son olarak Romanya’da bir internet sitesi tarafından ön siparişe açıldığı görülen akıllı telefonların, fiyatları içinde açıklama yapıldı. Ön siparişlere göre Xiaomi Mi A2 ve Mi A2 Lite modelleri oldukça uygun bir fiyat aralığına sahip olacak.

Xiaomi Mi A2 ana modelinin versiyonları için fiyatlardan söz edelim. Paylaşılan bilgilere göre bu serinin en düşük depolama kapasitesine sahip olan 32 GB versiyonu 275 Euro gibi bir fiyata sahip olacak. Ülkemizde bu model 1540 TL artı vergi şeklinde satılacak.

64 GB versiyon için ise 300 Euro gibi bir fiyat isteneceğinden söz ediliyor. Bu fiyatın ise 1680 TL gibi bir rakama karşılık geleceği bilgisi var. Tabii ki yine vergilerin dahil olmadığını ekleyelim. Her iki cihaz için RAM bellek ise tek model 4 GB RAM bellek.

Ana modelin dışında bir başka seri ise Lite modeli olacak. Bu modelin fiyatları içinde çok daha uygun bir aralığın sunulacağı konusunda bilgiler var. Mi A2 Lite modelinin 3 GB RAM bellek kullanan modeli için 200 Euro gibi bir fiyat isteneceğinden söz ediliyor. 1120 TL gibi bir rakamla ülkemizde karşılık bulmasını beklediğimiz akıllı telefonun, 4 GB RAM bellek miktarına sahip olan versiyonu ise 245 Euro olacak. Detayları markanın açıklamalarında göreceğiz.