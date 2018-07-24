Xiaomi Mi A2 ve Mi A2 Lite Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Bekleyen tanıtım nihayet yapıldı. Xiaomi bugün sahnede Mi A2 ve Mi A2 Lite‘ı tanıttı. Bu akıllı telefonlar şirketin ikinci nesil stok Android telefonları ve Project Treble desteği ile geliyorlar.

Ayrıca bu telefonlar Xiaomi Mi A1 modeli üzerinde sağlam bir yükseltme gibi görülüyorlar. Lite modeli büyük bir pil getirirken standart Mi A2 ise donanım olarak daha güçlü görünüyor.

Xiaomi Mi A2 Özellikleri

Spekülasyonlar sürpriz yaşatmadı. Ancak Android One hamleleri ile Xiaomi girişimini daha özel bölgelere dönüştürmek iyi bir tercih. Xiaomi Mi A2 alüminyum tek parça gövdesinde oldukça yetenekli bir donanım kapasitesi sunuyor.

Xiaomi Mi A2 akıllı telefonu 1080 x 2160 piksel çözünürlükte 5,99 inç IPS LCD ekrana sahiptir. % 85 NTSC renk kapsama alanı ve 1,500: 1 kontrast oranı vaat ediyor ve eğimli bir Gorilla Glass 5 ile korunmaktadır. Telefonun kabaca Xiaomi Mi A1 (3mm uzunluğunda) ile aynı boyutları vardır ancak % 12 daha fazla ekran özelliği sunar.

Kamerası Xiaomi Mi A2 telefonun önemli bir parçasıdır. Selfie kamera 20MP Sony IMX376 sensörü etrafında inşa edilmiştir. 1µm piksele sahiptir ancak karanlıkta dördü daha iyi ışık duyarlılığı için gruplayabilir. Selfie’lerin yanı sıra yapay zeka efektleri ve HDR’nin her zamanki özel bir LED flaşı bulunur.

Arkadaki çift kamera aynı sensörü (bir f / 1.75 diyafram açıklığı) ve ayrıca 1,25µm piksel daha büyük (ve aynı diyafram açıklığı) olan 12MP Sony IMX486’yı kullanır. Sahneye neyin uygun olduğuna bağlı olarak iki sensör arasında manuel olarak geçiş yapılabilir. Telefoto veya geniş açılı objektiflerde olduğu gibi görüş alanında hiçbir fark olmadığını da unutmayın.

Mi A2 modeli de Android One programının bir parçasıdır ve hızlı Snapdragon 660 yonga seti tarafından desteklenmektedir. RAM temel modelde 4GB ve üst modelde ise 6GB olarak belirlenmişti. Depolama 32 GB’da başlar (microSD yuvası yoktur) ve 64GB ile 128GB seçenekleri de vardır.

Telefon 7.3mm kalınlığındadır ve 166g ağırlığındadır. Alüminyum gövdesi Siyah, Mavi, Kırmızı, Altın ve Pembe Altın renk seçenekleri ile sunulur. Pilin 3000mAh kapasitesi var ve 10W’lık bir şarj aleti kutudan çıkar.

Xiaomi Mi A2 Fiyatı

Xiaomi Mi A2 modeli aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 40 pazarda satışa başlayacak. Telefonun 10 Ağustos’ta piyasaya sürüleceği İspanya’ya yönelik fiyatlandırma açıklandı. Lansman tarihlerini teyit eden diğer ülkeler Fransa (27 Temmuz lansmanı) ve İtalya (8 Ağustos).

RAM/Depolama Fiyat 4GB/32GB €250 4GB/64GB €280 6GB/128GB €350

Xiaomi Mi A2 Lite Özellikleri

Xiaomi Mi A2 Lite’ı standart modelin biraz daha düşük özelliklisi olarak düşünebilirsiniz. Aynı Snapdragon 625 yonga seti tarafından desteklenmektedir ve ekranın kabaca aynı yüzey alanı vardır. Şık bir çentik ve 19:9 en boy oranı sunar. Telefonun daha kısa ve daha dar olması ise tutuşunu kolaylaştırır.

Pili 4000 mAh kapasiteli olarak standart modele göre büyük bir yükseltmedir. Xiaomi 6 saat kesintisiz oyun ya da 34 saat müzik çalma sözü veriyor. 8.8mm kalınlığa dikkat etmiyoruz ancak eski microUSB portu ile şarj edilmesini biraz garip karşıladık.

Ekranı 1080p + çözünürlüğe sahip 5.84″ bir panel olan telefonun çentiği bokeh efektleri ile selfie çekimler vaat eden 5MP ön kameraya ev sahipliği yapıyor.

Arkadaki çift kamera kurulumu 12MP + 5MP çift sensörü barındırıyor. 12MP sensör birincil ve 1.25µm piksel ile faz algılamalı otomatik netlemeye sahiptir.

Mi A2 Lite akıllı telefonu iki versiyon halinde geliyor. 3GB RAM ve 32GB depolama alanı ve 4GB RAM 64GB depolama alanı. Özel bir microSD yuvası var. Bu nedenle depolama genişletme her zaman bir seçenek olarak bulunuyor. (her iki SIM yuvasını kullansanız bile)

Xiaomi Mi A2 Lite Fiyatı

Xiaomi Mi A2 Lite kardeşiyle aynı lansman tarihlerine sahiptir. Fransa 27 Temmuz’da, İtalya 8 Ağustos’ta, İspanya ise 10 Ağustos’ta telefonu satışa sunacak. Redmi 6 seviyesinde fiyatlandırması ise oldukça agresiftir ve donanımı da aslında Redmi 6 Pro ile birebir aynıdır.