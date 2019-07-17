Xiaomi Mi A3 Artık Avrupa’da! Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, İspanya’da düzenlediği etkinlikte Xiaomi Mi A3 orta sınıf akıllı telefonunu resmen tanıttı. Bilmeyenler için kısa bir hatırlatma yapalım. Xiaomi Mi A3, geçtiğimiz günlerde Çin’de piyasaya sürülen Mi CC9e modelinin yeniden markalaştırılmış halidir.

Telefon, CC9e modelinin bütün özelliklerine sahip. Sadece arayüzü Android Pie tabanlı Android One oldu. Kısacası yazılım yönünde değişiklik var. Xiaomi Mi A3’ün özelliklerini zaten bildiğimiz için, önce fiyatlarına ve hangi ülkelerde satın alınabilecek ona bir göz atalım.

İspanya bu cihazı alan ilk pazar. Telefon, iki depolama seçeneğine sahip. Ancak sadece 4GB RAM sürümü ile satışa sunulacak: Sırasıyla 64GB ve 128GB depolama sürümlerine sahip modelleri 24 Temmuz’da piyasaya sürülecek.

1 - 7

4GB + 64GB sürümü 249 Euro (279 dolar);

4GB + 128GB sürümü 279 Euro (313 dolar).

İspanya’da Mi A3 için üç renk seçeneğine sahip: Siyah, Mavi ve Beyaz. Teknik özelliklere gelince Mi A3, ekran içi parmak izi sensörü, Snapdragon 665 işlemci ve 4030mAh büyük bir batarya ile donatılmıştır.

6.088 inç HD+ ekrana sahip. Üçlü kamera kurulumu mevcut. 48MP birincil sensör, 8MP geniş açılı sensör ve 2MP derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 32MP selfie sensörü yer alıyor. Şu anda sadece İspanya’da olmasına karşın, Türkiye’deki anlaşmalı mağazalara da gelme ihtimali var.