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Xiaomi Mi A3 Özellikleri ve Kutusu Ortaya Çıktı

Xiaomi Mi A3 tüm özellikleriyle kullanıcıların karşısına çıktı. Kutu görselleri paylaşılan Xiaomi Mi A3 nasıl bir akıllı telefon olacak?

By İbrahim Kızılırmak

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Xiaomi Mi A3

Akıllı telefon dünyasında yeni bir oyuncu olması beklenen Xiaomi Mi A3 modeli için son detaylar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni modelin render görsellerinin paylaşıldığını görmüştük. Şimdi ise yeni akıllı telefonların tasarımı ve kutu görselleri ortaya çıktı.

Xiaomi Mi A3 modelinin kutu görsellerinin yayınlanmasının ardından, telefonlar için merak edilen tüm bilgilerde açığa çıkmış oldu. Başta tasarımın hemen sonrasında ise teknik özelliklerin netlik kazandığını görmeye başladık. Hemen bu modelin tasarımı ve teknik özelliklerinden detaylı olarak söz edelim.

Xiaomi Mi A3 Nasıl Bir Tasarımla Gelecek?

Yeni akıllı telefonların 3 farklı renk seçeneğine sahip olacağı ortaya çıktı. Bunun dışında ekran kısmında su damlası çentik alanını göreceğiz.

Ekran kısmında su damlası çentik alanı karşımıza çıkacak ancak arka kısımda üst üste sıralı olan 3 kamera kullanıldığını göreceğiz. Üst üste sıralı olan 3 kameranın hemen altında bir de flaş ışığının kullanılması söz konusu olacak.

Xiaomi Mi A3

Tasarım kısmında başka bir fark sunulması beklenmiyor. Zaten kutu görsellerinde de yer alan tasarım detayları bu şekilde. Yine daha önce paylaşımı yapılan render görsellerinde de aynı tasarım karşımıza çıkmıştı. Son bilgiler de beklenen tasarımı doğrulamış oldu.

Xiaomi Mi A3 Teknik Özellikleri Neler Olacak?

Merakla beklenen yeni akıllı telefonların teknik özelliklerde de iddialı bir seri olarak gelecek. Fiyatına göre oldukça başarılı bir akıllı telefon olmasını beklediğimiz modelin içerisinde Snapdragon 665 işlemcileri kullanılacak.

Xiaomi Mi A3

Orta segment modellerde yer alan işlemciler bir yana, ekran kısmında da AMOLED ekran tercihi yapılacak ve 6.08 inç gibi iddialı bir ekran boyutu göreceğiz. Arka ana kameranın 48 MP değerinde olduğu da ortaya çıkan Xiaomi Mi A3 modelinde ön kamera kısmında ise 32 MP değerini göreceğiz. Tüm bu değerlerin dışında 18W hızlı şarj desteğinin de öne çıkması söz konusu.

Yavaş yavaş özellikleri kesinlik kazanan akıllı telefonların çok kısa bir süre içerisinde tanıtıma çıkmasını bekliyoruz. Tanıtımdan sonra daha detaylı bilgileri paylaşabileceğiz.

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