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Xiaomi Mi A3 Parçalara Ayrıldı – İç Donanım Olağanüstü!

Xiaomi'nin en yeni A serisi telefonu Xiaomi Mi A3 cihazının içi açıldı. HD ekranı yüzünden kısmen tepkilere neden olabilir....

By Muhammed Arslan

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Xiaomi Mi A3

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi kısa süre önce İspanya’da Mi A3 Android One akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Yakın zamanda ise diğer bölgelerde de kullanıma sunulacak. Fakat piyasaya sürülmesinden sadece birkaç gün sonra, şirket Mi A3’ün parçalara ayrılarak donanımlarının tanıtıldığı bir video şirket tarafından paylaşıldı.

Xiaomi Mi A3 modelinin için açmak oldukça basit. SIM kart tepsisini çıkarın ve arka paneli açtıktan sonra tek ihtiyacınız olan şey bir tornavida. Şirketin paylaştığı video, cihazın en önemli özelliği olan kameraya odaklanıyor.

Şirket ayrıca, akıllı telefona güç veren ancak çoğu Xiaomi’nin yonga seti seçimini hayal kırıklığına uğratan işlemci olan Qualcomm Snapdragon 665 yonga setine de dikkat çekiyor. Ek olarak cihazda şirketin HD panelinin ekran ile birleştiği noktları da gösteriyor.

Fakat sorun burada başlıyor. Şirketin üçüncü nesil Mi A serisi akıllı telefonlarda HD ekran panelini seçmesi hayranlarının hayal kırıklığına uğramasına neden oldu. Xiaomi Mi A2‘nin FullHD ekran ile geldiği göz önüne alındığında bu oldukça hayal kırıklığı yaratıyor. Böylece, Mi A3 ile şirket geriye doğru bir adım attı.

Redmi K20 modelin yer alan aynı boyuttaki hoparlörlerden bahsediliyor. 4.030mAh batarya, aynı 18W hızlı şarj desteğiyle neredeyse K20 bataryasıyla aynı kapasiteye sahip. Ekran, yonga seti ve RAM hariç, diğer her şey Redmi K20’ye oldukça benziyor.

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