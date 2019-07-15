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Xiaomi Mi A3 Tanıtım Tarihi Açıklandı

Yeni akıllı telefonlarını kısa süre sonra tanıtması beklenen Xiaomi, sonunda tarih açıklaması yaptı. Firma tarafından yapılan açıklama sonrasında belirlenen tarih ne? İşte detaylar.

By İbrahim Kızılırmak

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Xiaomi Mi A3

Hem Çin pazarında hem de global pazarda yeni akıllı telefon modelleriyle karşımıza çıkmaya başlayan Xiaomi, son dönemde en iddialı markalardan biri haline gelmeye başladı. Markanın son sürprizlerinden birisi de Xiaomi Mi A3 akıllı telefonları oldu. İddialı modelin özellikleri ve kutu görselleri yayınlanmıştı.

Kutu görsellerinden sonra çok önemli detayları paylaşmıştık. Şimdi ise Xiaomi Mi A3 akıllı telefonları için resmi çıkış tarihi ortaya çıktı. Telefonların ne zaman geleceği konusunda resmi açıklama da yapılmış oldu. Hemen yeni model için açıklanan tarihe bakalım.

Xiaomi Mi A3 Ne Zaman Ortaya Çıkacak?

Yeni akıllı telefonların tanıtım tarihi için resmi Polonya hesabından bir paylaşım yapıldı. Polonya hesabı üzerinden yapılan sosyal medya paylaşımında Xiaomi Mi A3 akıllı telefonlarının 25 Temmuz tarihinde tanıtılacağı görülüyor.

Yapılan paylaşımlardaki detayları değerlendirecek olursak, yeni akıllı telefonlar beklendiği gibi küresel pazarda karşımıza çıkacak. Küresel pazarda da satışının yapıldığını göreceğimiz yeni akıllı telefonların özellikleri konusunda da kısa bir hatırlatma yapmamız gerekiyor.

Xiaomi Mi A3 modelinde Snapdragon 665 işlemciler karşımıza çıkacak. Orta segment bir işlemci olması nedeniyle telefonu da orta segment modellerine taşıyacak olan işlemcilerin yanında 4 GB RAM  bellek miktarının sunulması bekleniyor.

Xiaomi Mi A3

Bunun dışında ekran kısmında ise 6.08 inçlik bir panel kullanılacak. Beklendiği gibi bu panelin çentikli ekran tasarımı sunduğunu göreceğiz. Diğer bir artı ise ekran üzerinden parmak izi sensörleri olacak. Telefonun ekrandan parmak izi sensörüne sahip olduğunu göreceğiz. Sadece belli bir alandan ekran üzerinde parmak izi sensörünün kullanıldığını göreceğiz.

48 MP değerinde arka kamerası bulunacak olan akıllı telefonun, arka kapak kısmında 2 ayrı kamera daha kullanıldığını görmek mümkün olacak. Bunun dışında ön kısımda ise 32 MP değerinde bir kameranın kullanıldığını göreceğiz.

Tüm bu özelliklerle öne çıkacak olan Xiaomi Mi A3 akıllı telefonlarının fiyatının ve geri kalan tüm bilgilerinin 25 Temmuz tanıtımından sonra ortaya çıkmasını bekliyoruz. Tanıtımın hemen arkasından daha detaylı bilgileri paylaşacağız.

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