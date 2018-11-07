Akıllı telefonların aksesuarlarında önemli yenilikler görmeye başladık. Bu alanda en iddialı markalar, özellikler giyilebilir ürünlere önem vermeye başladı. Bu ürünler arasında yer alan kablosuz kulaklıklara gösterilen ilgi de ortada. Rakiplerine karşı durup, gösterilen bu ilgiyi üzerine çekmek isteyen markalardan biri olan Xiaomi, bu alanda yeni teknolojisini de duyurdu. Xiaomi Mi AirDots adıyla duyurulan yeni kulaklık modeliyle beraber AirPods serisine yeni bir rakip de gelmiş oldu. Hemen Xiaomi Mi AirDots kulaklıklarının özelliklerine geçelim.

Xiaomi Mi AirDots Nasıl Bir Kulaklık?

Her ne kadar AirPods kulaklıklarına cevap olarak sunulan bir kulaklık modeli olarak öne çıkmış olsa da Xiaomi Mi AirDots tasarımı biraz daha farklı. Tasarım yönüyle uzun ince AirPods modelinden farklı olarak Samsung’un IconX modeline daha yakın bir kulaklık söz konusu. Sadece beyaz renk seçeneği bulunan kulaklığın, biraz daha geniş bir ucu bulunduğunu ve arka kısmının daha küt olduğunu ekleyelim.

Xiaomi Mi AirDots özelliklerine geldiğimiz zaman ise dokunmatik kontrol yüzeylerinin öne çıktığını görüyoruz. Kulaklıkların üzerinde yer alan dokunmatik yüzeyler sayesinde gelen çağrıları doğrudan cevaplamanız mümkün oluyor. Tabii ki kulaklıkların dokunmatik panelinin tek ayrıcalığı bu değil.

Bunun yanında dokunmatik yüzeyle beraber müzik çalar sistem kontrolleri de yapılabiliyor. Yine bazı atanabilir görevlerin kullanılabilir olacağını da belirtelim. Bluetooth 5.0 teknolojisinin desteklendiği kulaklıkların, 7.22 mm sürücüleri de ses kalitesini bir hayli arttırmakta.

Tüm bu özellikleriyle beraber Xiaomi Mi AirDots kulaklıklarının 4 saatlik bir şarj süresinin bulunduğunu ve mono modunda bu sürenin 5 saate çıktığını da ekleyelim. AirPods benzeri bir kutu ile gelen kulaklıkların kutusu ise 12 saatlik bir şarj süresi sunuyor.

11 Kasım tarihinde satışa çıkacak olan Xiaomi Mi AirDots kulaklık modeli için açıklanan fiyatın da 30 dolar olduğunu belirtmek isteriz. Şu an için hangi ülkelerde satış yapılacağı da belli değil. Ülkemiz için de bu durum aynı.