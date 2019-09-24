Xiaomi Mi AirDots Pro 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi Mi AirDots Pro 2 özellikleri ve fiyatı açıklandı. Xiaomi Mi AirDots Pro 2 özelliklerinde dikkat çeken tüm detaylar ve açıklanan fiyatlar.

Xiaomi, Çin’de düzenlediği özel etkinliğini başlattı. Marka ardı ardına yeni ürünleri için tanıtım yaptı. İlk olarak yenilenmiş akıllı telefonlar öne çıktı. Hemen sonrasında yeni bir televizyon modelinin tanıtıldığını gördük. Tanıtımda öne çıkan bir başka ürün ise Xiaomi Mi AirDots Pro 2 kulaklık modeli oldu.

Xiaomi Mi AirDots Pro 2 Tasarımı

Yeni kulaklık modelinin tasarım kısmındagöze çarpan değişiklikler var. ilk modelde biraz daha silindir şeklinde baş kısımları kullanılmıştı. Bu modelde ise baş kısımları biraz daha elips hale getirilmiş gibi gözüküyor. AirPods 2 kulaklıklarına benzer bir tasarım söz konusu. Daha modern hatlar kullanılmış ve daha mini bir tasarım söz konusu.

Xiaomi Mi AirDots Pro 2 Özellikleri

Özellik kısmında ise yenilenmiş bir seri var. Bluetooth LHDC teknolojisini destekleyen kulaklıklar, HD ses özelliği sunuyor ve Bluetooth 5.0 desteği dikkat çekiyor. Bu şekilde ses kalitesinin arttırılacağı ve bağlantı konusunda çok daha iyi çözümlerin sunulacağını da eklemek gerekiyor. Üzerinde dokunmatik kontrol bir panelinim bulunduğu kulaklık modelinin, çevresel güç engelleme modu bulunuyor.

Kullanıcıların çevresel güç azaltıcı modunu kendilerine göre düzenlemeleri mümkün olacaktır. Diğer cihazlarla çok kolay bir şekilde bağlantı kuran Xiaomi Mi AirDots Pro 2 kulaklık modelinin genel ses kalitesi için de bir düzenlemeyle beraber geldiğini ekleyelim.

Xiaomi Mi AirDots Pro 2 1 - 5

Yine kulaklık üzerinde yer alan kontrol butonlarıyla beraber kullanıcıların kendilerine göre ayarlama yapmaları ya da kulaklık uygulaması üzerinden kontroller yapmaları mümkün. Tüm bu özellikleri, şık kutusuyla beraber gelen kulaklığın ne zaman çıkış yapacağı da açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre kulaklık modeli 27 Eylül tarihinde satışa çıkacak. Tabii ki kulaklıkların ilk olarak kendi ülkesinde yani Çin’de satışa çıktığını göreceğiz. Bunun yanında Avrupa bölgesi için de satışların yapılacağını ekleyelim.

Avrupa bölgesi için satışların ne zaman başlayacağı açıklanmadı. Burada bir de iyi haber verelim. Bu model ülkemizde de satılacak. Kulaklığın satış fiyatı ise 51 dolar olarak açıklandı.