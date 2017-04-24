Xiaomi Mi Band 3, 27 Nisan’da Açıklanacak mı?

Xiaomi MI Band 2, en yüksek fiyatta en iyi akıllı bileklik veya mevcut pazardaki en güçlü akıllı bileklik olmamasına rağmen, rekabetçi fiyatı ve işlevleri ile öne çıkmıştı. Mi fanlarının deneyimine göre, Xiaomi MI Band 2 sadece MI Band’den daha güzel değil aynı zamanda pil ömrü konusunda OLED ekran ile donatılmasına rağmen 30-40 gün gibi uzun bir pil ömrü sunmakta.

Şu anda Xiaomi’nin akıllı ev tipi giyilebilir ürünler için markası MIjia, 24 saat sürekli giyilebilen, sıklıkla şarj edilmesine gerek kalmayan 30 gün boyun şarj etmeden kullanılabilinen yeni ürününü için gizemli bir poster paylaştı ve böylece Xiaomi MI Band 3 iddialarını güçlendirdi.

Genel olarak, kullanıcıların uyku halindeyken akıllı ev takılabilir cihazlar giymeleri gerekir ki Xiaomi için bunlar Mi Band serisidir. MI Band 2’ye benzer pil ömrüne sahip olan 24 saat giyilebilirliği olan cihaz Xiaomi MI Band 3 değilse Xiaomi akıllı saati olabilir. Şimdilik Mi Band 3 mü tanıtılacak yoksa yeni bir akıllı saat mi gelecek bilmiyoruz ama neyse ki doğruyu görmek için 27 Nisan‘a kadar beklememiz gerekecek.