Xiaomi Mi Band 3 Gelecek Yıla Kaldı

Şu anda çoğu kullanıcı bir Xiaomi Mi Band 2 akıllı band almayı düşünüyor ve birçok medya Xiaomi Mi Band 3‘ün bu yıl çıkacağını belirtiyor. Ancak bazıları kabul etmiyor. Çünkü akıllı bilekliğin bu yıl çıkmaması için üç neden bulunmakta. Sürüm tarihi stratejisi, Mi Band 2 popülerliği, yükseltme veya yükseltmeme kararsızlığı.

Xiaomi Mi Band, 22 Temmuz 2014 tarihinde satışa sunuldu, ancak 2 Haziran 2016’da Xiaomi Mi Band 2 yayımlandı. Yani serinin yeni ürününü sürmek için iki yıl beklendi. Bu yüzden Mi Band 3’ün bu yıl çıkma olasılığı yok.

Mi Band’de ekran bulunmazken, Xiaomi Mi Band 2’de ekran bulunuyor. Bu OLED ekranda zaman, kalp atış hızı, pedometre, kalori vb. gibi bilgiler gösterilmekte. İşlevsel olarak da spor pedometre, uyku monitörü, yerleşik monitör, kalp atış hızı, telefon hatırlatıcısı, ekran kilidini açma, alarm, ödeme vb. özelliklere yeni modelde yer verilmişti. Böylece Xiaomi Band akıllı bilekliği kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir duruma geldi. Akıllı bilekliğini serbest bırakan birçok üretici olmasına rağmen, düşük fiyatla Xiaomi’den daha iyisini yapan şu ana kadar çıkmadı.

Bu nedenle akıllı bileklikler de muhtemelen iPod’un yerini alabilir. Her yıl yükseltilmeye gerek duyulmuyor.Bir diğer önemli özellik ise, Xiaomi Mi Band, Mi Band 2, Mi Band 3, 200 yuan’ın yani 33 doların altında satılacak ve bu tür bir maliyet, NFC, büyük ekran, GPS gibi özellikler eklenmesini rahatlıkla karşılayabilir.

Birinci olasılık, bazı sorunlarla karşı karşıya olmasına rağmen, farklı nakliye sistemi ödemelerini destekleyebilen NFC’ye geçmektir. Örneğin, Meizu MX3 NFC’yi destekliyor, ancak kullanılamıyor. Ancak NFC’li Huawei Honor Band‘in çok fazla stoğu yok. Bu nedenle, Xiaomi MI Band 3, NFC’yi ilerde her yerde kullanılabileceği için destekleyecektir. İkincisi, Xiaomi Mi Band 3 daha büyük ekrana geçecek, ancak pil ömrü kısalabilir. Üçüncüsü, cihazını GPS ile destekleyecektir. GPS özelliği küçük akıllı bilekliklerde pil ömrünü kısalttığı için sıkıntı çıkartabiliyor.

Bu üç değerlendirmeye göre, Xiaomi Mi Band 3 bu yıl piyasaya çıkmayacak. Ancak Xiaomi ve Huami’nin daha iyi bir Mi Band 3 için giyilebilir cihazlara daha çok odaklanacağını düşünüyoruz.