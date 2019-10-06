Xiaomi Mi Band 4 Güncelleme Aldı

Akıllı bileklik modelleri içerisinde en çok satan serilerden biri olarak değerlendirmesini yapabileceğimiz Xiaomi Mi Band serileri son olarak Xiaomi Mi Band 4 üyesi ile gündeme gelmişti. Özellikleri bir hayli dikkat çeken akıllı saat için yatırımlar da devam ediyor.

Xiaomi Mi Band 4 akıllı bileklik modeli için belli aralıklarla güncellemeler sunulduğunu söylemek yanlış olmaz. Yeni bileklik modelinde yer alan ekranın biraz daha geniş olması, güncellemelerin de bu alana yönelmesini sağladı. Son olarak Xiaomi Mi Band 4 akıllı bileklik modeli için ekran zaman aşımı güncellemesi geldi. Akıllı bileklik modelleri için gelen bu güncellemenin hem pil tasarrufu sağladığını hem de kullanışlı bir özellik olduğunu ekleyelim.

Xiaomi Mi Band 4 Zaman Aşımı Özelliği

Söz konusu güncellemeyle beraber akıllı bileklik modeline zaman aşımı özelliği geldi. Bu noktada akıllı bilekliğin ekranının belli bir süre sonra kendi kendine kararması sağlanacak. Yeni güncelleme sonrasında özelliği açık konuma getirecek olursak 10 saniye ekrana dokunulmaması durumunda Xiaomi Mi Band 4 akıllı bilekliğinin ekranının karardığını görmek mümkün olacak.

Akıllı bilekliğin ekranı için geçerli olacak olan güncellemenin farklı bir artısı daha var. Güncelleme ilk defa ülkemizden başlayarak dağıtılmaya başladı. Öncelikle Türkiye’de bu özelliğin yer aldığı güncellemenin dağıtılacağı açıklandı.

Güncellemelerin kademe kademe yayınlanması söz konusu olacak. Tüm cihazlara aynı anda güncelleme gelmeyecek. Ülkemizde satılan modellere gelecek olan Mi Band 4 güncellemesi sonrasında, testler de başlamış olacak. Eğer güncellemede herhangi bir sorun oluşmazsa diğer bölgeler için de güncellemelerin yayınlanmaya başladığını göreceğiz.

Bu arada merak eden kullanıcılar için bilekliğin özelliklerini de hatırlatalım. Mi Band 4, 0,95 inç ekran boyutuna sahip. AMOLED ekranın kullanıldığı bileklik, 2,5D ekranıyla bir hayli öne çıkan bir tasarım kullanıyor.

Aktivite takibi, kalp ritim izleme, uyku takibi gibi özelliklerinin bulunduğu akıllı bilekliğin Bluetooth 5.0 desteği bulunuyor. Ülkemizde bu bilekliğin 150-200 TL gibi bir satış fiyatı olduğunu görüyoruz.