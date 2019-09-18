Xiaomi Mi Band 4 Yeni Bir Güncelleme Aldı!

Xiaomi'nin en yeni saati Xiaomi Mi Band 4, birçok temayı beraberinden getiren yeni bir güncelleme aldı...

Xiaomi, Mi Band 4 için yeni bir güncellemeyi piyasaya sürdüğünü duyurdu. Güncelleme, akıllı saate oldukça havalı görünmesine olanak sağlayacak birkaç özellik getiriyor. Yeniliklerden bazıları ise saate yeni saat arayüzü oluyor.

Mi Band 4’de kullanıcılar tarafından kullanılabilecek birçok özel saat arayüzü var. Ancak yeni güncelleme bu karışıma biraz daha ekleme yapıyor. Kullanıcıların kullanabileceği pek çok saat yüzü sayesinde, beğenebileceğiniz çok seçenek var.

Bu güncellemeyi kontrol etmek için Mi Fit uygulamasından kontrol yapmanız gerekiyor. Temel bir güncelleme olduğu için aynı anda bütün ülkelere gönderildi. Mi Fit ile son güncellemeyi yükleyebilirsiniz. Üsetelik bu yeni özellik NFC sürümünde de mevcuttur.

Mi Band 4, renkli bir AMOLED ekran ile ön plana çıkan zarif bir görünümle geliyor. Ekran boyutunun öncekinden %39.9 daha büyük olduğu söyleniyor. Ayrıca, ekranın üzerinde 2,5D çizilmeye dayanıklı cam koruması da var.

Saatin içerisinde zaten hali hazırda birkaç saat teması mevcut. Tabi ki cihaz eşleştirildiğinde bir akıllı telefondaki Mi Fit uygulamasından biraz daha indirebilirsiniz. Giyilebilir cihaz ayrıca 5ATM (50 metre) derinliğe kadar su geçirmezlik sertifikasına sahip. Ayrıca, 6 eksenli yüksek hassasiyetli bir sensörün yanı sıra uyku izleme, kalp atış hızı monitörü, GPS vb. özellikleri de mevcut.