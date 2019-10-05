Xiaomi Mi Band 5 NFC Desteğine Sahip Olacak!

Haziran ayında Xiaomi, satış açısından mükemmel performans gösteren fitness grubu akıllı saat olan Mi Band 4‘ü tanıttı. Giyilebilir akıllı cihaz kendi ülkesinde piyasaya sürüldüğünde, NFC destekli ve NFC olmayan sürümü olan iki seçenekle sunuldu.

Ancak Xiaomi küresel pazar için cihazı piyasaya sürdüğünde, ne yazık ki sadece NFC olmayan bir sürüme razı olmak zorunda kaldılar. NFC’nin faydalarını küresel izleyicisine ulaştırmak için, Xiaomi yeni bir adım atıyor.

Çin yerel piyasasının içinde ve dışında NFC’yi destekleyecek Mi Band 5 üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Kısaca bir açıklama yapacak olursak, NFC’li Mi Band 4 kablosuz ödemeleri destekliyor. Aynı zamanda bir işyerinde kimlik kartı olarak kullanılabilir ve bu teknolojiye dayanan metro veya otobüs kartlarının yerini alabilir.

Kaynağa göre, yaklaşan Mi Band 5, daha dayanıklı ve ömrünün uzamasına yardımcı olacak sağlam bir tasarıma sahip olacak. Lansman tarihi hakkında konuşursak, Xiaomi’nin gelecekteki fitness grubunun 2020 yılının ikinci çeyreğinde tanıtacağı ve bu geçmiş yenileme döngülerine karşılık geldiği söyleniyor.

Mi Band 5 hakkında pek fazla ayrıntı mevcut olmasa da, 5. nesil fitness takipçisinin Huami ile işbirliği içinde geliştirildiği doğrulandı. Huami CEO’su Wang Huang, şirketinin Xiaomi ile ortaklaşa olarak birçok projede birlikte çalıştığını ve Mi Band 5’in de onlardan biri olduğunu söyledi.