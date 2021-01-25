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Xiaomi Mi Band 6’nın Detayları Sızdırıldı!

Xiaomi'nin yeni serisi Mi Band 6'nın çok yakında piyasada yerini alması bekleniyor. Akıllı saatin yeni özellikleri, ortaya çıktı..

Ayşen Sıla

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xiaomi

Xiaomi, popüler Mi Band serisiyle tüm dünyayı kasıp kavurdu. Fiyat ve performans arayanların sığınağı Mi Band serisinin yeni modelleri de çok yakında piyasada yerini alacak. Mi Band 6 serisi olarak adlandırılan cihazların, ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.

Yine de söylentilere konu olan Mi Band 6 serisi bu kez de Zepp uygulaması üzerinden görüntülendi. Huami’nin Amazfit akıllı saatleri için kullandığı uygulama Mi Band 6 serisine dair birkaç detayı ortaya koydu. Zaten bilindiği üzere Mi Band serisi de Huami tarafından üretiliyor.

Mi Band 6’nın “Pangu” kod adını taşıdığı ve Pro ile aynı kullanışlı özelliklerle sahip olacağı söyleniyor. Mi Band 6, aynı zamanda birkaç yeni özellik ve görsel iyileştirmeleri de beraberinde getirecek. Farklı bir arayüze de sahip olmasını da bekleyebiliriz.

xiaomi

Zepp uygulamasının kaynak kodu, Mi Band 6’nın Alexa desteği ve kan oksijen ölçümü için bir SpO2 sensörü ile geleceğini gösteriyor. Cihazın XMSH16HM model numarasına sahip olacağı söyleniyor. NFC ve NFC desteği olmayan modelle piyasada yerini alabilir.

Ek olarak, Mi Band 6’nın da dahili GPS ile gelmesi bekleniyor ancak ürün yazılımı kodunda buna itiraz eden çelişkili raporlar var. Mi Band 6 için sızdırılan saat arayüzleri, Mi Band 5’te bulunanlardan daha yüksek çözünürlüğe sahip ve bu da fitness bandının Mi Band 5’te bulunan 1,1 inç ekrandan daha büyük bir ekrana sahip olabileceğini gösteriyor.

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KaynakGeekdoing

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