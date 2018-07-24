Akıllı saat sektörü de yavaş yavaş kendi içerisinde değişik dallara ayrılmaya başladı. Giyilebilir ürün teknolojisinin en başarılı ürün sınıfı olarak karşımıza çıkan akıllı saat modelleri için son yıllarda en çok dikkat çeken kategori ise çocuklar için sunulan akıllı saat modelleri. Ebeveynlerin sürekli olarak çocuklarını takip etmesini sağlayan akıllı saat modellerine bugün itibariyle bir yenisi daha eklendi. Bu kez Xiaomi Mi Bunny Children Watch 3 akıllı saat modellerinin tanıtıldığını gördük. Çocuklar için özel olarak geliştirilen Xiaomi Mi Bunny Children Watch 3 akıllı saat modelinin detaylarına geçelim.

Xiaomi Mi Bunny Children Watch 3 Neler Sunuyor?

Akıllı saat modelinin en önemli özelliği konum paylaşama özelliği. Çocuklara özel bir model olduğu için ilk dikkat edilmesi gereken özellikte zaten bu özellik olarak karşımıza çıkıyor. Saat, 4G destekli ve bu sayede hem arama hem de sesli mesaj özelliğini desteklemekte.

Görüntülü görüşme desteğine de sahip olan akıllı saatin, bunun için 2 MP değerinde bir kamerası bulunuyor. Tamamen çocukların ebeveynleri ile iletişim kurmasını sağlayan Xiaomi Mi Bunny Children Watch 3 akıllı saat modelinin, kamerasında 30 dereceye kadar çekim açısı sunulduğunu da eklemek gerekiyor.

Anlık konum takip özelliğiyle beraber dikkat çekecek olan Xiaomi Mi Bunny Children Watch 3 modelinin, teknik özellikler kısmında da önemli detaylara sahip olduğunu görüyoruz. Öyle ki bu modelle beraber 1.41 inçlik bir Retina AMOLED ekran sunuluyor. Oldukça başarılı olan ekran kısmının dışında saatin IPX7 sertifikasına sahip olduğunu da ekleyelim.

Yeni akıllı saat modelinin en büyük artısı ise dediğimiz gibi çocukları güvende tutmak olacak. Tüm bu özelliklerle beraber Xiaomi Mi Bunny Children Watch 3 akıllı saat modelinin fiyatı konusunda da bilgiler verildi. Tanıtıldığı gibi Çin genelinde satışa çıkacağı açıklanan saatin, 88 dolar gibi bir fiyatı var. Bu modelin ülkemizde satılıp satılmayacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Bunun için açıklamaları takip etmek gerekiyor.