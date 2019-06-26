Xiaomi Mi CC 9 Teknik Çizimlerini Paylaştı!

Bu ayın başlarında Xiaomi, Meitu’nun patentli teknolojilerini kullanarak kamera merkezli akıllı telefonları tanıtatağını duyurdu. Yeni serinin de Mi CC telefonları olacağını açıkladı. Mi CC 9 ve Mi CC 9e akıllı telefonları hakkında çeşitli sızıntılar da gördük.

Bugün ise şirket, Mi CC 9 akıllı telefonunun ilk kez tasarımını ortaya çıkaran, resmi bir teknik çizimini paylaştı. Telefonun göz alıcı gradyan tasarıma sahip Beyaz renk seçeneği mevcut olacak. Cihaz arkada 3D kavisli cam ve metal bir çerçeveye sahip.

Söylentilere göre, arka tarafta parmak izi tarayıcı yok. Diğer üst seviye Xiaomi akıllı telefonlarda görüldüğü gibi, Mi CC 9 ön kısımda ekran içi parmak izi tarayıcı ile gelecek. Hem güç düğmesi hem de ses seviyesi düğmesi sağ kenara yerleştirilmiştir. LED flaş ile birlikte 48MP sensörün bulunduğu üçlü kamera kurulumu, arka sol üst köşeye yerleştirilir.

Üst kenarda, ikincil mikrofonu ve kızılötesi sensörü görebilirsiniz. Net bir görüş açısı olmasa bile sol tarafta 3.5mm ses girişi yer alabilir. Donanım olarak cihaz Kryo 470 CPU ve Adreno 618 GPU ile birleştirilmiş yeni başlatılan 8nm Qualcomm Snapdragon 730 Mobil Platformu tarafından desteklenecek.

Diğer özelliklerden bahsedersek Mi CC 9, üstünde bir su damlası çentiği olan bir AMOLED ekranla geliyor. Daha dün, şirket cihazın arkada 48MP sensörün bulunduğu üçlü kamera ve önde 32MP selfie kamerasının yer aldığını doğruladı. Cihaz, kutudan Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10 ile çıkıyor olacak.