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Xiaomi Mi CC 9 ve Mi CC 9 Meitu Edition Hakkında Her Şey!

Xiaomi ve Meitu'nun ortaklaşa yaptığı ilk telefonlar olan CC serisi özellikleri her geçen gün netleşiyor...

By Muhammed Arslan

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Xiaomi Mi CC 9 ve Mi CC 9 Meitu Edition Hakkında Her Şey!

Xiaomi, yeni CC serisi akıllı telefonları 2 Temmuz’da Çin’de piyasaya süreceğini onayladı. Şirket, etkinlikte Mi CC 9 ve Mi CC 9 Meitu Edition akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Her iki cihazın bütün özellikleri zaten çevrimiçi olarak sızdırılmış durumda.

Sızıntıların öne sürdüğü gibi, Mi CC 9 akıllı telefonlar ön panelde 32MP selfie kamerasıyla geliyor. Sızıntılara dayanarak, AMOLED ekran üzerinde su damlası çentiği yer alacak. Her iki Mi CC 9 akıllı telefonu da Samsung GD1 sensörünü kullanıyor olacak.

Kısa süre önce tanıtılan Xiaomi Redmi Y3 modeli de 32MP Samsung GD1 sensörünü kullanan telefonlardan biri. Cihazlar ayrıca, selfie çekimlerini geliştiren çeşitli yazılım özellikleriyle birlikte gelecek.

Xiaomi Mi CC 9 ve Mi CC 9 Meitu Edition Hakkında Her Şey!

Diğer özelliklerden bahsedersek, Mi CC 9 akıllı telefonlar Snapdragon 700 serisi yonga setleri tarafından desteklenecek. Arkada, iki cihazda da 48MP sensörün olduğu üçlü kamera kurulumu olacak. Mi CC 9‘un 48MP Sony IMX582 sensörüne sahip olması beklenirken, Mi CC 9 Meitu Edition’da 48MP Sony IMX586 sensör bulunuyor.

Öte yandan, şirket aynı zamanda üçlü kamera kurulumuna sahip flip kameralı bir Meitu markalı amiral gemisi akıllı telefon piyasaya sürecek. Ön tarafta çentiksiz AMOLED ekranın olduğu öne sürüldüğü söyleniyor. Qualcomm Snapdragon 855 Mobil Platform tarafından destekleniyor olabilir.

Xiaomi Meitu Ortaklığı İlk Meyvesini Ortaya Çıkarıyor!

Cihaz Meitu markasıyla birlikte gelmesine rağmen, Xioami tarafından tasarlanıp satılacaktır. Ancak, Meitu bu gelecek akıllı telefonların kamera çıkışını iyileştirmeye çalışacak. Şimdilik söylentiler ve açıklanan özellikler bunlardan ibaret.

 

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