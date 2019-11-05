Xiaomi Mi CC9 Pro DxOMark Sonuçları Açıklandı – Zirvenin Lideri!

Daha önce piyasaya sürülen hiç bir Xiaomi cihazının kamerası dikkat çekici özelliğe sahip olmadı. Ama bugün piyasaya sürülen Xiaomi Mi CC9 Pro bu geleneği bozdu. Akıllı telefon kamera özelliklerini kıyaslayan ünlü DxOmark, son yaptığı testte Mi CC9 Pro’nun beşli kamera kurulumunu ele aldı.

Mi Note 10 olarak piyasaya sürülecek Mi CC9 Pro, sadece mükemmel bir kameraya değil, aynı zamanda akıllı telefon endüstrisindeki en iyi kameralardan birisi olarak geliyor. 121 puanla Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition, şu ana kadar test edilen tüm telefonların en yüksek kamera puanlarındam birisine sahip.

Hatta Huawei Mate 30 Pro ile aynı rekoru elde ediyor diye söyleyebiliriz. Fotoğraf puanı Mate 30 Pro’nun (130’a karşı 132) iki puan altında. Buna ek olarak yeni cihaz da zoom alt kategorisindeki 109 puanla listenin başında yer alıyor.

Bu, iki farklı odak uzaklığı telefoto kamerası ve yüksek görüntü sağlamak için bunları kullanan bir görüntüleme özelliği sayesinde oldu. Xiaomi CC9 Pro’nun 102 video puanı, Google Pixel 4 ve Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G gibi cihazların DxOmark’ta kaydedilen en yüksek puanlardan birisi.

Genel Video puanı, bir dizi özellikteki performans ve sonuçlardan elde edildi. Bu da Xiaomi’nin video optimizasyonları sayesinde oldu. Bu onlardan büyük bir sürpriz, ve mağazada başka ne yatıyor görmek için detaylı incelememizi beklemeniz gerekecek.