Xiaomi Mi CC9 Pro Geekbenchte Görüntülendi!

Bugün muhtemelen Xiaomi günü olacak gibi duruyor. Xiaomi’nin en yeni telefonunun Mi CC9 Pro olarak anlandırıldığı biliniyor. Ayrıca şirket tarafından onaylanan 108 megapiksel kamera sensörüne sahip olacağı da bildiriliyor. Çinli şirket, telefonun 5 Kasım’da tanıtılacağını da açıkladı.

Şimdi ise telefonun Geekbench sonuçları ortaya çıktı. “tucana” kod adına sahip telefonun Mi CC9 Pro’nun sonuçları, yonga setine göre oldukça iyi performans vereceğini gün yüzüne çıkarıyor. Ayrıca telefonun teknik özellikleri de bir nevi netleşmiş oldu.

Yaklaşan Xiaaomi Mi CC9 Pro için Geekbench’te listelenen özellikler, bunun bir amiral gemisi akıllı telefon olmayacağını gösteriyor. Ancak daha yüksek kalitede bir orta sınıf telefon olacağını ortaya koyuyor. Cihaz Qualcomm Snapdragon 730G olması beklenen bir sekizgen çekirdekli Snapdragon yonga seti tarafından destekleniyor.

Telefon 6GB RAM ile gelecek. Ancak diğer raporlar, cihazın 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanına sahip olacağı da iddia etmiştir. Telefonun 108 megapiksel birincil kamera sensörü ile geldiği onaylandı. Ayrıca sabah yayınlanan tanıtım posteri de arka panelde beşli kamera kurulumunun olacağını gösteriyor.

Yazılım bölümünde, Mi CC9 Pro’nun Android 9 Pie işletim sistemini özelleştiren MIUI arayüzü ile geleceği söyleniyor. Bu da ilk başlarda Android 10 işletim sistemi bulunmayacağı anlamına geliyor.