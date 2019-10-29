Xiaomi Mi CC9 Pro Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Xiaomi Mi CC9 Pro hakkında son günlerde çok fazla sızıntı haber ortaya çıktı. Tanıtım günü yaklaştıkça da yeni özellikleri görmeye devam ediyoruz. Bugün ise Xiaomi‘nin en yeni telefonunun görüntüsü TENAA’da yayınlandı.

Telefonun ekranında su damlası çentik var. Ekran sağ ve sol kenarlarına doğru kavisli görünüyor. Arka panel, telefonun muhteşem beşli kamera kurulumunu gösteriyor. Geçen hafta, M1910F4E model numarasına sahip bir Xiaomi telefonu, 3C’nin web sitesinde görüldü.

Telefonun 5 Kasım’da tanıtılması bekleniyor. M1910F4E model numarasına sahip olan Mi CC9 Pro, piyasaya sürülmeden önce TENAA’nın veritabanında ortaya çıktı. Görüntüsünün yanı sıra bütün teknik özellikleri netlik kazanmış oldu.

Xiaomi Mi CC9 Pro’nun kalınlığı 9.67 mm’dir ve 208 gramdır. Kalınlığının ve ağırlığının arkasındaki neden, büyük boyutlu bir batarya varlığından kaynaklanmaktadır. TENAA, telefonun en az 5,170mAh kapasiteli bir batarya ile donatıldığını ortaya koyuyor. 3C görünümünde, 30W’a kadar hızlı şarjı destekleyen bir şarj cihazıyla gelebileceği ortaya çıkmıştı.

Akıllı telefon 6.47 inç OLED ekrana sahip. 1080×2340 piksel FullHD+ çözünürlük sunan 19,5:9 yüksek boy oranı sunuyor. Ekran, bir ekran içi parmak izi sensörüyle entegre edilmiştir. Mi CC9 Pro, 2.2 GHz sekiz çekirdekli bir işlemci tarafından desteklenmektedir.