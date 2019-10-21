Xiaomi Mi CC9 Pro Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Haftasonu boyunca ortaya çıkan sızan bilgiler, yaklaşan Xiaomi Mi CC9 Pro akıllı telefonunun teknik özelliklerini ve fiyatını ortaya çıkardı. Ortaya çıkan yeni bir sızıntı ise telefonun daha farklı özelliklerini açıkladı. Yeni sızıntıyla birlikte daha farklı özelliklerini de öğrenmiş olacağız.

Yeni bilgiler Mi CC9 Pro’nun su damlası çentikli bir AMOLED ekrana sahip olacağını ve ekran içi parmak izi okuyucuyla donatılacağını ortaya koyuyor. Telefonun ekranı Gorilla Glass 6 tarafından korunacak ve arkasında bir Gorilla Glass 5 paneli olacak.

8nm Snapdragon 730G sekiz çekirdekli işlemcisinin Xiaomi Mi CC9 Pro’yu desteklemesi bekleniyor. Telefonun ön çentiği Samsung GD1 32 megapiksel sensörünü içerebilir. Telefonun arka tarafında Samsung‘un 108 megapiksellik bir ana, 8 megapiksellik bir süper geniş açılı ve 12 megapiksellik bir telefoto lensi içeren üçlü kamera kurulumu bulunacak.

Xiaomi Mi CC9 Pro, 4000 mAh bataryadan güç alabilir. Yakışıklı 27W hızlı şarj için destek ile gelebilir. Çinli üretici cihazda 20W kablosuz şarj teknolojisi de sağlayabilir. Önceki sızıntı Mi CC9 Pro’nun Android 10, IR blaster, NFC desteği, 9mm kalınlığında gövde ile gelmesi ve 180 gram ağırlığında olması gibi bazı detayları daha ortaya çıkarmıştı.

Sızıntı, Xiaomi Mi CC9 Pro’nun 6 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama gibi üç varyantta geleceğini belirtiyor. Bu modeller sırasıyla 311, 339 ve 382 dolar olarak fiyatlandırılabilir. Söylentilere göre, şirket 24 Ekim’de Çin’deki Xiaomi Mi CC9 Pro akıllı telefonunu açıklayacak. Ancak henüz resmi bir onay yok.