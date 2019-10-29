Xiaomi Mi CC9 Pro ile Çekilmiş Görseller Yayınlandı

Akıllı telefonlarda kullanılan kameralar konusunda fark yaratacak modellerden biri olması beklenen Xiaomi Mi CC9 Pro akıllı telefonlarına ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak söz konusu akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağı konusunda bilgiler paylaşılmıştı.

Bu bilgilerin hemen ardından yeni modelin teknik özelliklerinin neler olacağı konusunda bazı detaylar ortaya çıktı. Bunun sonrasında ise Xiaomi Mi CC9 Pro akıllı telefon modelinin kamerası konusunda bazı önemli ayrıntılar paylaşılmıştı. Şimdi ise Xiaomi Mi CC9 Pro akıllı telefonları ile çekilmiş olan fotoğraflar yayınlandı.

Bu modelle çekilmiş olan fotoğrafların yayınlanması önemli. Çünkü telefonlar şu ana kadar çok rastlamadığımız bir kamera sistemini kullanacak. Ana kamera 108 MP değerinde olacak ve toplamda 4 kamera bulunacak. Böyle baktığımız zaman paylaşılan fotoğrafların önemli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Xiaomi Mi CC9 Pro ile Çekilmiş Görseller

Açıkçası telefonların kameralarının çok başarılı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Paylaşılan görsellerde çok dikkat çekici birkaç detay var. Bir kere görsellerin renk düzeni oldukça başarılı.

Muhtemelen bu modelin diğer amiral gemisi akıllı telefonlarının önüne geçmesini sağlayacak olan bir detaydan söz ediyoruz. Paylaşılan fotoğraflarda sadece renkler dikkat çekmiyor. Bunun yanında detaylarında oldukça yüksek olduğunu söylemek gerekiyor.

Böyle baktığımız zaman 108 MP kameranın lafta bir kamera sistemi olmadığını söyleyebiliriz. Paylaşılan görsellerde 5x zoom özelliğinin vurgulandığını da görmek mümkün oluyor. Yine zoom konusunda da diğer markaların akıllı telefonlarından daha başarılı bir akıllı telefon karşımızda. Bu özelliklerle beraber Xiaomi Mi CC9 Pro modelinin iPhone 11 ve Huawei Mate 30 gibi serilerle yarışabileceği net bir şekilde görülüyor.

Telefonların özelliklerinin neler olduğu bir yana, kamera kısmında farklı bir teknoloji ile karşı karşıya kalacağımız kesin. Paylaştığımız fotoğrafların sıkıştırılmış resimler olduğunu da belirtelim. Ana görseller daha da kaliteli. 5 Kasım’da yapılacak olan tanıtım sonrasında kameralar konusunda daha fazla bilgiler paylaşabileceğiz.