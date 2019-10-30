Xiaomi Mi CC9 Pro Yeni Tasarım Posterleri Yayınlandı!

5 Kasım’da tanıtılması beklenen Xiaomi Mi CC9 Pro, 5x optik zoom, 10x hibrit zoom ve 50x dijital zoom desteği sağlayacak bir periskop lensi kullanan ilk telefon olacak. Son birkaç gündür telefonun kamera özellikleri hakkında çok fazla bilgi paylaşılmaya başladı.

Bugün sadece Mi CC9 Pro’nun zoom özelliklerini sergilemekle kalmayıp aynı zamanda tüm tasarımını ortaya koyan bir video daha yayınladı. Çin’de oldukça popüler bir yüzü poster afişinde sergileyen Xiaomi, video da yine telefonun yeteneklerini gün yüzüne çıkardı.

Yeni tanıtım videosunda, Mi CC9 Pro’nun muhteşem zoom özelliği bir kez daha cezbedici hal alıyor. Videonun bir diğer özelliği ise telefonun ön panel tasarımına da göz atmamıza izin veriyor.

Mi CC9 Pro, Temmuz ayında resmi olan diğer Mi CC9 telefonları gibi su damlası çentikli bir OLED ekrana sahip. Bununla birlikte, Mi CC9 Pro’nun ekranı sağ ve sol kenarlarına doğru kavisli. Videonun sonunda, akıllı telefonun iki renk seçeneği de görünüyor.

Akıllı telefon 6.47 inç OLED ekrana sahip. 1080×2340 piksel FullHD+ çözünürlük sunan 19,5:9 yüksek boy oranı sunuyor. Ekran, bir ekran içi parmak izi sensörüyle entegre edilmiştir. Mi CC9 Pro, 2.2 GHz sekiz çekirdekli bir işlemci tarafından desteklenmektedir.

