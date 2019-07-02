Xiaomi Mi CC9 Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi‘nin Meitu ile yaptığı anlaşma sonucunda bu gün tümüyle yeni Mi CC serisi tanıtıldı. Seri Mi CC9e, Mi CC9 ve Mi CC9 Meitu olmak üzere üç akıllı telefonu içeriyor. Mi CC akıllı telefonları ile şirket, genç kullanıcıları hedefliyor.

Tasarım açısından, üç akıllı telefon da 3D kavisli gövdeye ve su damlası çentikli ekrana sahiptirler ve benzer görünümleri var. Bununla birlikte Mi CC9 Meitu, özel grandyan kaplamasıyla birinci sınıf görünüyor. Mi CC9 serisindeki bütün telefonlar, 7. nesil ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip.

Kamera Özellikleri

Kameralar açısından değerlendirmeye başlayalım. Selfie çekimleri için f/2.0 diyafram açıklığına sahip tek 32MP ön kamera var. Arkada, üç cihaz da 48MP sensörün aralarında bulunduğu üçlü kamera kurulumu ile birlikte geliyor.

f/1.79 açıklığa sahip 48MP Sony IMX586 sensörü, f/2.2 açıklığa sahip 8MP süper geniş açılı sensör ve f/2.4 açıklığa sahip 2MP derinlik sensörü vardır. Mi CC9 Meitu, Meitu kamera özelliklerini ve video düzenleme seçeneklerini içeren Meitu kamera optimizasyonlarıyla birlikte geliyor.

Mi CC9 Meitu ayrıca, kullanıcıların neredeyse sıfır ortam ışığında bile portreler çekmelerine olanak sağlayan AI düşük ışık portre seçeneği adı verilen özel bir özelliğe sahip.

Yazılım tabanlı kamera optimizasyonunun yanı sıra, Mi CC9 Meitu ayrıca özelleştirilmiş UI teması ve zil sesi seçeneklerine de sahip. Ayrıca, arkada Xiaomi logosu yerine Meitu logosu var. Bu değişikliklerin yanı sıra, Mi CC9 Meitu, Mi CC9 ile aynı donanım ile birlikte gelir.

Mi CC9 ve Mi CC9 Meitu Özellikleri

Mi CC9 hakkında genel özelliklere geçelim. Mi CC9, Beyaz, Mavi ve siyah renk seçenekleriyle geliyor. FullHD+ (2340 x 1080 piksel) çözünürlük ve %91 ekran/ gövde oranına sahip 6.39 inç AMOLED ekrana sahiptir.

Ekran ayrıca Almanya’nın VDE tarafından düşük mavi ışık koruma sertifikasıyla birlikte geliyor. Düşük ışıklı ortamlarda titremeyi önlemek için donanım tabanlı DC karartma özelliği içeriyor.

Donanım olarak cihaz, Adreno 616 GPU ile birlikte 10nm Qualcomm Snapdragon 710 Mobil Platformu ile destekleniyor. Mi CC9, 6GB + 64GB ve 6GB + 128GB depolama seçeneklerinde gelecek.

Mi CC9 Meitu modeli 8GB + 256GB depolama seçeneğiyle geliyor. 4030mAh batarya ile çalışıyorlar ve 18W hızlı şarjı desteklerler. Mi CC9 ve Mi CC9 Meitu, 179 gram ağırlığa sahiptiler.

Xiaomi Mi CC9e Özellikleri

Mi CC9e modeli ise HD+ (1560 x 720 piksel) çözünürlüğe ve Corning Gorilla Glass 5 korumasına sahip daha küçük 6.088 inçlik bir AMOLED ekranla geliyor.

2.0GHz’de çalışan 11nm Qualcomm Snapdragon 665 Mobil Platformu tarafından desteklenmektedir. Daha küçük ekranlarda bile, Mi CC9e aynı 4.030mAh batarya ile birlikte geliyor. Ancak yalnızca 10W güç adaptörü mevcut.

Xiaomi Mi CC9 Serisi Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Xiaomi Mi CC9e 4GB + 64GB 188 Dolar 6GB + 64GB 203 Dolar 6GB + 128GB 232 Dolar Xiaomi Mi CC9 6GB + 64GB 261 Dolar 6GB + 128GB 290 Dolar Xiaomi Mi CC9 Meitu 8GB + 256GB 378 Dolar

Mi CC9 ve Mi CC9 Meitu’nun ön siparişleri bu gece başlayacak ve 5 Temmuz’dan itibaren piyasaya sürülecek. Uygun fiyatlı Mi CC9e 9 Temmuz’dan itibaren satışa sunulacak. Şu an itibariyle, Mi CC serisinin küresel pazara ne zaman ulaşacağı hakkında hiçbir bilgi yoktur.