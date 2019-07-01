Xiaomi Mi CC9 ve CC9 Meitu Fiyatı Sızdırıldı!

Xiaomi, yarın Çin’de düzenleyeceği etkinlikte Mi CC9, CC9e ve CC9 Meitu Custom akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Mi CC serisinin geçtiğimiz hafta içerisinde neredeyse bütün özellikleri sızdırıldı. Ancak fiyatlandırma konusunda her hangi bir açıklama dahi söz konusu olmadı.

Tanıtımına bir gün kala, yani bu gün Mi CC9 ve CC9 Meitu Custom modellerinin fiyat bilgileri, Çin’deki bir Çin e-ticaret platformunda (ontheroadstore.com) ortaya çıktı. Kısa bir yayının ardından site her ne kadar fiyatlandırmayı geri çekse de, Çinli internet kullanıcıları, ekran görüntülerini almış durumda.

Çin e-ticaret sitesinden alınan ekran görüntüleri, Xiaomi Mi CC9’un 365 dolarlık bir fiyat etiketi taşıdığını ve CC9 Meitu Custom sürümünün ise 438 dolar olduğunu gösteriyor. Henüz CC9 serisi akıllı telefonların fiyatlandırılmasıyla ilgili resmi bir onay yok.

Xiaomi’nin CC serisi, dünya genelindeki genç kullanıcılar için son nesil donanımlar ve özellikler içeriyor. Bu telefonlar, birinci sınıf selfie çekme konusunda ön plandalar. Daha kaliteli fotoğraflar çekmek için etkileyici kameralarla donatılmıştır.

OPPO’nun R serisi, Vivo’nun X serisi ve Huawei’nin Nova serisine karşı rakip olacak potansiyele sahiptirler diyebiliriz. Şimdilik asıl resmi tanıtımın yapılması için yarını beklememiz gerekecek. Daha ne gibi özellikler var, genç kullanıcılar ne ile karşı karşıya görmek en iyi olacak.