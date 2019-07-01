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Xiaomi Mi CC9e Bütün Özellikleri ve Teknik Çizimleri Ortaya Çıktı!

Xiaomi'nin fotoğrafçılığa odaklanan yeni Mi CC serisinin en düşük özellikli Xiaomi Mi CC9e modelinin özellikleri oldukça etkileyici duruyor....

By Muhammed Arslan

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Xiaomi Mi CC9e Bütün Özellikleri ve Teknik Çizimleri Ortaya Çıktı!

Xiaomi Mi CC9e, yarın tanıtılacak. Tanıtılması planlanan CC9 serisinin en düşük özelliklere sahip modeli olarak ön plana çıkıyor. Bugün akıllı telefonun genel özellikleri TENAA’da ortaya çıktı. Bu tam liste değil. Ancak teknik çizimler ve bazı önemli özellikleri var.

TENAA, Xiaomi CC9e’nin model numarasının M1906F9SC olduğunu söylüyor. 6.088 inçlik bir ekranı var. Cihaz, 3940mAh batarya ile çalışmakta ve 153.48 x 71.85 x 8.475 milimetre ölçülerine sahip.

Bugün erken saatlerde Lao Wei tarafından yayınlanan bir Weibo yayını ise CC9e ile ilgili daha fazla ayrıntı açıkladı. Telefonun farklı bir işlemcisi olduğunu, 32MP selfie kamerası ve 48MP arka kamerasıyla (Xiaomi Mi CC9 gibi) geldiğini belirtti.

Xiaomi Mi CC9e Bütün Özellikleri ve Teknik Çizimleri Ortaya Çıktı!

Tasarım konusunda Lao Wei, Xiaomi CC9e’nin 3D kavisli bir cam benzeri tasarıma sahip olacağını söyledi. Diğer CC9 cihazı arasındaki tek tasarım farklılıkları, boyut ve ağırlık olacaktır.

TENAA tarafından sağlanan görüntüleri tasarım konusunda çok ayrıntıyı gün yüzüne çıkarıyor. Telefonun arkasında hafif çıkıntıya sahip üçlü arka kamera kurulumu olduğu anlaşılıyor. Parmak izi tarayıcısı yok; bu da ekran içi parmak izi tarayıcısıyla geleceğini gösteriyor.

Telefonun bir çentiği ve orta büyüklükte bir alt çerçevesi var. Hem CC9e hem de CC9 fotoğrafçılığa odaklanacak ve genç kullanıcıları hedef alacak. Yarın Çin’de piyasaya sürülecekler. Ayrıca etkinlikte uluslararası kullanılabilirlikle ilgili detayların da ortaya çıkmasını bekliyoruz.

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