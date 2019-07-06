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Xiaomi Mi CC9e için Yeni Bir Versiyon Geliyor

Xiaomi Mi CC9e için yeni bir versiyoon daha ortaya çıktı. Yeni versiyonun özellikleri neler olacak? İşte yeni detaylar ve Android One uyumlu akıllı telefonlar için son bilgiler.

By İbrahim Kızılırmak

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Xiaomi Mi CC9e

Akıllı telefon dünyasına hızlı bir giriş yapan Xiaomi, yeni serilerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Markanın yeni akıllı telefon serilerinden birisi de Xiaomi Mi CC9e modeli oldu. Hem tasarımı hem de özellikleri ile fark yaratan modelin, yeni bir versiyonu da ortaya çıktı.

Bu kez uygun fiyatlı bir modelin gündeme geldiğini belirtelim. Android One destekli akıllı telefonlardan biri olması beklenen yeni serinin nasıl özelliklere sahip olacağı konusunda da ipuçları var. Hemen Xiaomi Mi CC9e modelinin Android One versiyonlu ve uygun fiyatlı serisi olması beklenen yeni akıllı telefonlar için detaylardan söz edelim.

Xiaomi Mi CC9e Android One Modelin Özellikleri

FCC sertifikası üzerinden ortaya çıkan yeni akıllı telefon modelinin kamerasının öne çıkması bekleniyor. Telefonun kamerasının 48 MP değerinde olması ve bu kameranın da yapay zeka destekli olması beklentisi var.

Bunun dışında yeni seri akıllı telefonların ekran üzerinden parmak izi sensörü barındıran bir model olması beklentisi de var. Ekranın üzerinden parmak izi ölçümü gerçekleştirebilecek bir model, amiral gemisi serilerini işaret ediyor.

Xiaomi Mi CC9e

Şimdilik yeni akıllı telefonların teknik donanımı konusunda detaylar paylaşılmış değil. Bunun yanında yeni cihazın tasarım kısmında da çok farklı bir yapı sunması beklenmiyor. Yine 3 arka kameranın bulunduğu bir akıllı telefon modeli olarak gelmesi beklenen yeni telefonların, ekran kısmında da çentik alanı bulunması beklentisi var.

Bunun dışında yeni modelin fiyatın nasıl olacağı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. Yine uygun fiyatlı bir akıllı telefon göreceğiz ancak kesin fiyat bilgisi elde etmek için bir süre daha beklemek gerekiyor.

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