Xiaomi Mi CC9e Telefonu Xiaomi Mi A3 Olarak Avrupa Pazarında!

Xiaomi, kısa bir süre önce Xiaomi Mi CC9 ve Mi CC9e akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Mi CC9e akıllı telefonun model numarası M1906F9SC idi. Bugün ise M1906F9SH model numarasına yeni bir akıllı telefon, ABD’deki Federal İletişim Komisyonu’ndan (FCC) onay aldı.

Telefonun arka yüzünün FCC belgelerindeki görüntüleri, üçlü arka kamera olacağını ve Android One grubunda yer alacağını onaylıyor. Bundan dolayıMi CC9e akıllı telefonunun Çin dışında, Xiaomi Mi A3 Android One isminde piyasaya sürüleceği düşünlüyor.

FCC tarafından onaylanan M1906F9SH model numaralı Xiaomi telefonu, yakın geçmişte Avrasya Ekonomik Komisyonu’ndan (AET) onay aldı. FCC belgelerinde ortaya çıkan telefonun görüntüleri, akıllı telefonun 153 x 71 mm boyutlarında olduğunu gösteriyor. Akıllı telefon çapraz olarak 162mm boyutunda ve bu boyut Mi CC9e telefonuyla tamamen aynı.

Boyut benzerliğinden dolayı söz konusu Mi A3, Mi CC9e gibi su damlası çentikli 6.01 inçlik bir ekranla donatılacak. M1906F9SH’nin arka panelinin görüntülerinde ayrıca kameraların dikey bir şekilde yerleştirildiğini gösteren kesik de belli oluyor. Hemen yanında da LED flaş için bir delik var.

Alt tarafında “48MP AI Kamera” yazısını görebilirsiniz. Xiaomi ve Android One için logolar telefonun arka panelinin alt tarafında bulunur. Telefonun hiçbir özelliği FCC sertifikasıyla açıklanmadı. Xiaomi Mi CC9e akıllı telefon ile aynı özelliklere ulaşması çok muhtemeldir.