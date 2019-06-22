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Xiaomi Mi CC9e Videoda Ortaya Çıktı

Xiaomi Mi CC9e tasarımı ve teknik özellikleri belli oluyor. İşte Xiaomi Mi CC9e modeli için paylaşılan son görseller ve teknik özellikler.

By İbrahim Kızılırmak

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Xiaomi Mi CC9e

Çinli akıllı telefon üreticileri arasında iddialı markalardan biri olan Xiaomi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla beraber yeni bir seriye imza atacaklarını duyurmuştu. Marka tarafından yapılan açıklama sonrasında, sanatsal yönü öne çıkacak olan yeni bir akıllı telefon modelinin tanıtılacağı ve bu modelin Xiaomi Mi CC9e olarak adlandırılacağı bilgisi verilmişti.

Tüm bu açıklamaların ardından Xiaomi Mi CC9e modellerinin nasıl bir tasarım sunacağı ise merak konusu olmuştu. Merakla beklenen yeni akıllı telefon modelinin görselleri de ortaya çıktı. Firmanın hazırlamış olduğu bir video çalışmasıyla beraber telefonların merak edilen tüm tasarım detayları da paylaşılmış oldu.

Xiaomi Mi CC9e Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefonların tasarım kısmında önemli değişikliklerle sunulmadığını göreceğiz. Bu model beklendiği gibi dönen kamera sistemine sahip olmayacak. Bunun yerine söz konusu akıllı telefonların su damlası çentik alanını kullandığını göreceğiz.

Su damlası çentik alanı ve çerçevesiz yapısıyla beraber ekran kısmında Mi 9 akıllı telefonlarına benzeyen modelin, arka kısımda ise 3 kameralı bir tasarımı benimsediğini göreceğiz.

Xiaomi Mi CC9e

Telefonun üst üste sıralı olarak gelecek olan arka kameraları da yine köşeye konumlandırılacak ve kameraların hemen altında ise flaş ışığının yer aldığını göreceğiz.

Söz konusu akıllı telefonların teknik özellikler kısmında ise biraz daha geri planda bir telefon olması beklentimiz var. Zaten isimde yer alan “e” ifadesi de bunun bir eseri olarak karşımıza çıkıyor.

Snapdragon 712 işlemcilerinin kullanılacağı ve 6.39 inçlik ekranlara yer verileceği açıklanan akıllı telefonun, 6 GB RAM miktarının da öne çıkan değeri olması bekleniyor. Tüm bu özelliklerle beraber çok kısa bir süre sonra tanıtımının da yapılması beklenen akıllı telefonların, ne kadar fiyatla satışa çıkacağı ve ne zaman satışa çıkacağı da bilinmiyor.

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