Xiaomi Mi Charge Turbo Şarj Cihazını 9 Eylül’de Tanıtacak!

Xiaomi bugün, 9 Eylül’de şirketin yeni ürünlerini piyasaya süreceği Çin’de bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlikte piyasaya sürülecek ürünlerden biri de Mi Charge Turbo. Mi Charge Turbo, 5G dönemi için tasarlanmış kablosuz bir şarj teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor.

Xiaomi, kablosuz şarj teknolojisinin geleceğini ana hatlarıyla belirterek, gelişmiş bir hız sağlayacağını bildiriliyor. Şu anda, Xiaomi’nin kablosuz flaş şarj teknolojisi 20W’a kadar hızı destekliyor, bu durum kablolu şarj ile 27W’a çıkıyor.

Şimdi, şirketin boşluğu kapattığı ve 5G akıllı telefonlar için yeni kablosuz şarjı açıklayacak şekilde ayarlandığı anlaşılıyor. Şirket, Mi 9 amiral gemisi akıllı telefonunda 20W kablosuz şarj teknolojisini tanıttığı halde, aynı teknoloji henüz Çinli şirketten başka bir akıllı telefonda görünmüyor.

Yaklaşan Mi Charge Turbo teknolojisinin hangi hızda destekleyeceği henüz net değil. Ama şu bir gerçek ki 20W’dan daha hızlı olacak. Geçen ay FCC tarafından onaylanan ve yaklaşan Huawei Mate 30 Pro‘yu şarj etmesi beklenen Huawei’nin 30W kablosuz şarj cihazını geçmesi harika olurdu.

5G akıllı telefonlar için daha hızlı şarj teknolojisi sunmak, teknolojinin pili daha fazla boşalttığını düşündürmektedir. Şirketin yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonu olan Mi MIX 4‘ün bu yeni Mi Charge Turbo ile güçlendirilmesi bekleniyor.