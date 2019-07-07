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Xiaomi Mi Electric Scooter M365 Geri Çağrılıyor

Xiaomi Mi Electric Scooter M365 modelleri geri çağrıldı. Xiaomi Mi Electric Scooter M365 serisinin geri çağrılmasındaki ana neden ne? İşte detaylarıyla sorunun nedeni ve geri çağırma durumu.

By İbrahim Kızılırmak

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Xiaomi Mi Electric Scooter M365

Akıllı telefonlarla adını anıyor olsak da Xiaomi sadece akıllı telefonlarla gündeme gelmiyor. Bunun yanında markanın sunduğu birbirinden ilginç teknolojiler var. Akıllı ev aletleri bir yana, Çinli teknoloji devi için en çok konuşulan teknolojilerden birisi de Xiaomi Mi Electric Scooter M365.

Elektrikli Scooter modelleri içerisinde en çok tercih edilen modellerden biri olan Xiaomi Mi Electric Scooter M365 modeli, markanın hem fiyat konusunda hem de teknik konuda rakiplerin önüne geçmeyi başardığı serilerden bir tanesi. Özellikleri dikkat çeken modelin bu kez gündeme gelmesinin nedeni ise markanın söz konusu scooter modellerini geri çağırıyor olması.

Xiaomi Mi Electric Scooter M365 Hatası

Elektrikli Scooter modelinin geri çağrılmasında yatan neden ise teknik bir sorun. Bu modelde yaşanan sorunun nedeni bir vida. Yapılan hata nedeniyle ana mekanizmaya bağlı olan bir vidanın zaman içerisinde gevşediği ve vidanın gevşemesi sonrasında da ana gövdenin kırılması durumunun yaşandığı açıklandı.

Önemli bir güvenlik açığı olarak gösterebileceğimiz sorun için önlemlerin de anında alındığını söylemek gerekiyor. Alınan önlemler neticesinde gövdeye bağlı olan dikey bileşenlerin değiştirilmesi gerekiyor.

Xiaomi Mi Electric Scooter M365

Bunun bir üretim hatası olması nedeniyle Xiaomi Mi Electric Scooter M365 modellerinin de marka tarafından geri çağrıldığı açıklandı. Doğrudan Xiaomi tarafından paylaşılan bilgilere göre, Xiaomi Mi Electric Scooter M365 modelinin bir üretim serisi hatadan etkilendi. Bu seriyi kullananlar için de özel bir başvuru yapıldı.

Durum ülkemizi de ilgilendirmekte çünkü ülkemizde de bu seriden 80 adet satış yapıldığı açıklandı. Toplamda 10.257 araçta sorun yaşandığı da gelen bilgiler arasında. Sorun yaşanan araçların ise doğrudan marka tarafından değiştirileceği ya da onarılacağını belirtelim. Bunun için Xiaomi Mi Electric Scooter M365 sayfası da oluşturulmuş durumda.

Aynı ürüne sahip olan kullanıcıların sorundan etkilenen modellere sahip olup olmadığını öğrenmeleri için burada yer alan bağlantıyı ziyaret etmeleri gerekiyor. Burada yer alan bağlantı üzerinden seri numaranızı kontrol etmeniz yeterli olacaktır. Eğer sorunlu modellerden birine sahipseniz doğrudan marka ile iletişime geçin.

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